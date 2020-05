El Milan empieza a considerar alternativas en el puesto de delantero centro ante las dudas que existen en torno a Zlatan Ibrahimovic. Y no por la lesión que ha sufrido esta semana el delantero sueco, que finalmente no reviste la gravedad que se temía en un principio -le afecta al sóleo pero no al talón de Aquiles- sino porque parece que la posibilidad de una renovación está bastante lejana, según informa este lunes La Gazzetta dello Sport.

El diario asegura que una de las alternativas que baraja el club italiano es la del delantero serbio Luka Jovic, que llegó al Real Madrid la temporada pasada y que no ha sido frecuente en las alineaciones de Zinedine Zidane. "El perfil del serbio se adaptaría muy bien a lo que Elliott -la empresa propietaria del club- está buscando en términos de edad (22) y talento", asegura el periódico.

El problema es que las cuentas no se adaptan tanto a sus necesidades, ya que la Gazzetta tasa el traspaso en torno a los 40 o 50 millones de euros. Tampoco ayuda que el delantero tenga una ficha de unos cinco millones de euros, cifra no asumible por el club italiano. La clave estaría en el "ambiente" que vive en el conjunto blanco un jugador que no ha sido "protagonista" desde su llegada.

El segundo nombre del que habla la prensa italiana es Arkadiusz Milik, el delantero del Nápoles que acaba contrato en 2021 pero no quiere renovar. El Nápoles está tratando de amortizar al futbolista y se plantea venderlo este verano. Varios clubles ya han mostrado interés por hacerse con él. Entre ellos, la Juventus y el Atlético de Madrid. El precio por el que se admitiría una salida este verano, según distintos medios italianos, rondaría los 40 millones de euros.

