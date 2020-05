"Cumplí mi sueño": el emotivo adiós de Sonia Bermúdez en su retirada

Sonia Bermúdez deja el fútbol. Uno de los grandes símbolos del fútbol femenino en España ha anunciado este miércoles que se retira. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que da las gracias a este deporte y a todos los que han ayudado a lo largo de su carrera deportiva.

"Gracias fútbol. 20 años contigo, disfrutando de cada entrenamiento, cada partido y cada momento. Gracias a ti supe cuál era mi camino", dice en su comunicado. "Hoy solo puedo darte las gracias porque me has dado todo lo que soy. Me enseñaste que levantar un título era la recompensa al trabajo en equipo y que celebrar un gol hacía feliz a mucha gente. Esa sensación me guio siempre", añade.

Sonia Bermúdez ha estado más de 20 años compitiendo en el mundo del fútbol y ha militado en los principales equipos del fútbol español. Entre ellos, el Sporting de Huelva, el Sabadell, el Rayo Vallecano, el FC Barcelona, el Atlético y el Levante, clun en el que se despide del fútbol. En todos estos años ha ganado nueve Ligas, tres Copas y ha sido cinco veces máxima goleadora del campeonato español.

Con la selección española

"Pero si hubo algo por encima de todo fue llevar tu escido, escuchar tu himno y representarte en un Mundial y una Eurocopa. Jugar en la selección española fue la mejor experiencia de mi vida. Hoy puedo decir que cumplí mi sueño", indica cuando repasa su trayectoria con el equipo nacional.

En su carta abierta, la futbolista también da las gracias a todos los que le han apoyado y le han dado "la oportunidad" de vestir su camiseta. "Gracias por confiar, por entender mi fútbol y rodearme de futbolistas que me hicieron mejor", añade al reiterar su agradecimiento a los clubes por los que ha pasado.

