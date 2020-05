Bautista: "Echo de menos una llamada, no sé absolutamente nada de la ATP en cuatro meses, es una decepción"

Roberto Bautista y Pablo Andújar explicaron qué esperan de la vuelta del tenis y cómo les ha afectado el parón por el coronavirus en una charla con Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, Álvaro Benito y Pedro Fullana.

Sobre el acercamiento de los torneos por el apretado calendario, Bautista fue contundente: "Los jugadores no pintamos mucho, entre comillas". "No estaría bien jugar dos Gran Slam seguidos por el cambio de superficies, el riesgo de lesión, por muchas cosas, y creo que deberían tener consideración y dejar tres semanas entre un torneo y otro para hacer el cambio de superficie y que de tiempo a preparar Roland Garros como es debido", explicó.

"Echo de menos una llamada de la ATP, un mensaje de Whatsapp para decir cómo está la situación. Como jugador de tenis, como empleado en parte de la ATP, me gustaría tener claro el futuro porque es el circuito de la ATP. No sé absolutamente nada de la ATP en cuatro meses. Es una decepción la poca comunicación que han tenido conmigo. No sé nada de la ATP, de los dirigentes de la ATP, ni de la vuelta al circuito", añadió.

Por su parte, Andújar matizó que la ATP "no es un sindicato". "Se juntan dos cosas porque la ATP no es un sindicato de jugadores, y esto hay que entenderlo así. Los tenistas somos autónomos, no somos jugadores que tengamos un sueldo fijo", añadió Andújar.

"La ATP intenta hacer los torneos como puede y a veces va en contra de los jugadores. Y Roland Garros ha dicho que quiere jugar en esas fechas y lo ha hecho sin contar con los jugadores. Y eso no es bueno. El problema es que no sabemos qué calendario de opciones tenemos a día de hoy”, afirmó Andújar,

Respecto a jugar los partidos sin público en las gradas, Andújar se mostró comprensivo. "Nos tenemos que adaptar a la situación. Si los torneos quieren celebrarse y los jugadores están por la labor, habrá que adaptarse. Si eso pasa por estar una epoca sin tener público, pues que así sea", añadió.

Sobre cómo les ha afectado el confinamiento a los entrenamientos, Bautista admitió que "ha estado entrenando a un nivel intenso". "Lo bueno que he hecho este confinamiento es que me he mantenido en forma día sí día no. Tan pronto como he empezado en pista, pronto cogía el ritmo", explicó.

"Mi vuelta de las lesiones ha sido una mezcla de suerte y tesón"

Respecto a su parón debido a las lesiones y su vuelta a competir tras dos años, Pablo Andújar explicó que su regreso "ha sido una mezcla de suerte y tesón". "Las lesiones no se controlan. Yo estuve dos años haciendo lo que me decían los médicos y no había manera, y otra es el tesón: sacarlo adelante como sea. Yo quería no reprocharme el "podía haber hecho más". Al final salió bien".