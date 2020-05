"Será un buen año para viajar": las predicciones de dos tarotistas sobre el año 2020 que se han hecho virales

En diciembre de 2019, las autoridades sanitarias chinas confirmaron los primeros casos de un nuevo brote de coronavirus en Wuhan. Una nueva enfermedad, posteriormente conocida como COVID-19, que con el paso de los meses se convertiría en una pandemia que ha dejado 5.687.877 casos y 352.265 fallecidos en 218 países y territorios de todo el planeta.

Ese mismo mes, al otro lado del mundo, las tarotistas argentinas Jimena La Torre y Lourdes Verón visitaban El Diario de Mariana para explicar qué decían las cartas sobre cómo le iba a ir a Argentina a lo largo de 2020. Un "buen año" para los nacidos bajo el signo de Acuario que, tal y como explicaban las tarotistas llegaría con mucha protección para los argentinos y argentinas nacidos bajo una serie de signos. Varios meses más tarde, y después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya situado el epicentro de la enfermedad en Sudamérica, las predicciones han dado la vuelta al mundo.

Las predicciones de las tarotistas que han dado la vuelta al mundo

Todo ello a través de las redes sociales, donde cada vez son más las personas que han visto un vídeo en el que se recogen algunas de sus predicciones más desacertadas para cada uno de los signos. Entre otras cosas, las tarotistas explicaban que 2020 iba a ser un año de abundancia, de dinero. Un año ideal para todas aquellas personas que quisieran encontrar trabajo, quienes deberían apoyarse en la carta de la mano amarilla para solicitar cualquier empleo.

Un amigo argentino me pasa este vídeo de dos adivinas pronosticando como será 2020 pic.twitter.com/0JARdOhtcr — ✨🏳️‍🌈 𝖕𝖔𝖓𝖘𝖎 🏳️‍🌈✨ (@carlesponsi) May 25, 2020

Por otro lado, las tarotistas llegaron a la conclusión de que 2020 iba a ser un gran año para viajar: "Es un buen año para viajar, para conocer a una persona en el extranjero. ¿Has conocido a alguien al otro lado al mundo? Ve a verlo". De hecho, y a aquellas personas que trabajan en otros países, las tarotistas les recomendaron que se quedaran allí: "Les recomendamos que no se vuelvan porque van a estar bien. Van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos. Va a ser un año realmente con protección, en el que uno se va a sentir cómodo. Buenas noticias, va a ser un buen año".

"Se meten con mi trabajo, con mi causa noble"

Con una carta de tarot en su mano, Mariana Fabbiani explicó que 2020 iba a ser un año en el que íbamos a poder caminar por la calle. Sin embargo, apenas unos meses más tarde, el confinamiento para hacer frente a la COVID-19 paralizaría a medio planeta. En definitiva, Jimena explicó que 2020 iba a ser un año en el que tendríamos "mucha alegría compartida".

Tras el éxito de este vídeo, que se ha popularizado tanto en Twitter como en Tik Tok, Jimena La Torre ha explicado que se ha sacado de contexto sus predicciones. A través de un vídeo, la tarotista explica que se trataba de una predicción para los nacidos bajo el signo de Acuario, no para todos los argentinos y argentinas: "Para mí esto no es gracioso. Se meten con mi trabajo, se meten con mi causa noble. Me la paso todo el tiempo dando consejos para que la gente no gaste dinero en ir a pagar consultas para que te hagan cosas o te digan lo que tienes que hacer. Que me usen para esto, me pone mal".