Fernando Simón explica cómo una pequeña fiesta puede ocasionar un rebrote a nivel nacional

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este miércoles de que una "pequeña fiesta inocente" en la que no se respetan las medidas impuestas para controlar los contagios de COVID-19 puede generar una nueva onda epidémica a nivel nacional.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, el epidemiólogo ha explicado que por el momento "no se ha detectado ninguna señal de un posible rebrote", aunque ha admitido que hay "focos concretos" en algunas provincias con "pequeños agrupamientos de casos que en principio se están controlando correctamente".

"Pero estos rebrotes que probablemente ahora mismo no tenemos podrían empezar a partir de esas agrupaciones locales de las que sí tenemos información", ha alertado, especificando que algunas reuniones sociales con más gente de la permitida en la fase en la que se encuentra ese lugar "han podido ser el origen de esos brotes locales". "Todos tenemos muchas ganas de tener fiestas con amigos, pero podría ser el brote de otra epidemia", ha dicho Simón.

"Hay que ser conscientes de que esto no se ha terminado. Ir mejorando las restricciones no implica que el riesgo sea cero. Todavía existe la posibilidad de un brote por una pequeña fiesta inocente, que podría ser el inicio de otra onda epidémica a nivel nacional. Si no estamos todos ya en la tercera fase o en la nueva normalidad es porque debemos ir despacio. Todavía hay riesgo. Pediría por favor que entiendan que pasar de fase no es estar libres de riesgo", ha afirmado rotundamente.

Pese a sus palabras, ha señalado que la transmisión poblacional "se ha reducido mucho" en España por las restrictivas medidas de movilidad. "Hay muy poquita transmisión comunitaria, pero todavía hay algunos focos donde pueden transmitirse, allá donde están los positivos, como hospitales. Pese a la baja transmisión que tenemos ahora, todavía existen esas cadenas de transmisión, a pesar de que vamos reduciendo las medidas de confinamiento tenemos que mantener las medidas", ha concluido.