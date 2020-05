Grande-Marlaska: "No ha habido ni habrá ninguna injerencia mientras yo sea ministro"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en la sesión de control ante el pleno del Congreso para defender, en términos similares a los de ayer, los cambios en la cúpula de la Guardia Civil ejecutados tras trascender el informe que apuntaló la imputación del Delegado del Gobierno en Madrid por la convocatoria del 8M. "Nosotros no hacemos injerencia alguna", ha dicho el ministro a preguntas de la oposición.

Grande-Marlaska, en una mañana en la que la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado una querella contra él y la directora de la Guardia Civil, ha defendido que no ha tenido acceso al informe presentado por la Comandancia de Madrid ante la jueza que investiga el 8M y ha defendido el proceso de reestructuración que, dice, acomete estos días el cuerpo. "Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. La gente que trabaja conmigo están conformando sus equipos, libre designación, señores".

Precisamente ha reprochado al Partido Popular que critique estos ceses y cambios en la cúpula de la Guardia Civil. "Cuando se habla de libre designación y están ustdes es eficacia, es eficiencia. Cuando está el PSOE y Unidas Podemos no tenemos derecho a la libre designación". Ha defendido que no han existido injerencias en el caso de la instrucción que lleva el juzgado 51 de Madrid: "No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Hay un informe que está ante la autoridad judicial, donde tiene que estar. ¿Dónde ha existido injerencia? En otra ocasión no llegaban los informes porque se cambiaba a la gente para que los informes no se realizaran", ha contestado.

Informe y ceses

Las preguntas al ministro llegan después de varios cambios ejecutados por el Gobierno en la cúpula de la Guardia Civil. Ayer trascendió el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, después de que un informe desembocara en la imputación del Delegado del Gobierno de la capital, José Manuel Franco, por la jueza que investiga la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo del cuerpo, dejaba su puesto poco después.

El informe, cuyo contenido íntegro fue revelado ayer por Ana Terradillos y Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, apuntaba tanto al Ministerio de Sanidad como al propio Fernando Simón como responsables de una convocatoria del 8M que, según su criterio, no debió celebrarse, aunque eso no era lo que la jueza había pedido, basándose además en informaciones periodísticas imprecisas y comparando la manifestación feminista con un congreso internacional Evangélico.

Tal y como ha revelado esta mañana Hoy por Hoy, la directora de la Guardia Civil pidió explicaciones a De los Cobos por no haber avisado de la entrega de este informe. Ayer el titular de la cartera de Interior ya se refirió a este asunto desvinculando el cese del coronel de la situación del informe y atribuyendo su marcha a una "reconstitución de nuevos equipos".