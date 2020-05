Patxi López estalla: "Debemos de ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura"

La comisión para la reconstrucción se ha reunido este jueves y el ambiente se ha ido crispando hasta el punto de que el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha abandonado la sala después de que Pablo Iglesias dijera que a esa formación "le gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven". Horas más tarde, ese momento seguía protagonizando el encuentro, que no tiene otro fin que proponer soluciones en el ámbito social y económico a los problemas de la ciudadanía.

El diputado Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, ha criticado desde la mesa de la presidencia de la comisión que se haya tolerado que Vox llame "pirómanos comunistas" al Gobierno que la reunión sea "un chorreo de insultos y utilización de términos peyorativos constante".

El presidente de la comisión, el socialista Patxi López, le ha quitado la palabra para hacer una llamada a la reflexión sobre lo que allí estaba pasando: "Llevo media vida escoltado para defender la libertad para que todos digan lo que le da la gana, pero debiéramos hacer una reflexión de si debemos decir lo que nos da la gana sobre todo, en todas partes. Igual aquí debemos decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión, no sobre cualquier cosa, porque entonces ¿para qué venimos aquí? ¿para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? ¿Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión? Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. Que debemos venir con voluntad política para proponer, acordar, para entender qué espera la gente de nosotros, y no espera que estemos todo el día en la crítica, la descalificación, en el 'y tú más'. Ya está bien. Un poco de entender para qué nos eligen, un poco de entender que, si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la política y de entender para qué nos eligen es este y, si no, es que no servimos para nada. Debemos de ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura de las circunstancias. Y vuelvo a disculparme, yo, porque no lo he hecho bien. Por favor, no ahondemos en esto y hagamos lo que tenemos que hacer".