Nuevo reto de agudeza visual: ¿eres capaz de encontrar al perro escondido en la siguiente imagen?

Durante los últimos meses te hemos hablado sobre la asombrosa capacidad de algunos animales para mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves, capaces de pasar totalmente inadvertidos entre las rocas para vigilar a sus presas hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los geckos de Madagascar, sin duda alguna los maestros del camuflaje.

Hace apenas unas semanas, concretamente el pasado mes de abril, la usuaria de Twitter @Ashqueen demostraba, a través una fotografía publicada en su cuenta personal, que los perros también pueden ser los reyes del camuflaje: "Cuando hayáis encontrado al carlino, retuitead". A pesar de que no todos los animales tienen la misma habilidad para camuflarse, algunos están en el momento justo y en el sitio adecuado como para desaparecer por completo.

En busca del perro escondido: ¿eres capaz de dar con él?

Así lo demostraba el pequeño carlino, quien fue capaz de mimetizarse con el reposabrazos de un banco gracias a su hocico de color oscuro. En esta ocasión, te invitamos a dar con un nuevo perro escondido en la naturaleza. Concretamente en un sendero montañoso, en el que es capaz de mimetizarse con su entorno gracias a su coloración y desaparecer ante los ojos del ser humano. ¿Eres capaz de dar con él?

En la fotografía en cuestión, compartida en Reddit por el usuario Sneaky_Duthane, podemos ver a un labrador descansando tranquilamente mientras sus dueños tratan de subir una cuesta. Gracias a su coloración, y a la vegetación que rodea el sendero, el animal es capaz de mimetizarse con su entorno y desaparecer por completo. Ahora, y después de que muchos reconocieran la dificultad para dar con el animal, cada vez son más las personas que tratan de dar con el animal a través de redes sociales.

Descubre dónde estaba escondido el animal

A primera vista, tan solo vemos un sendero rodeado de árboles y vegetación. Tierra, piedras y algunos troncos que no levantan ningún tipo de sospecha. Sin embargo, y si centramos nuestra atención entre la vegetación, podremos encontrar al labrador descansando sonriente. ¿Has dado ya con él? Si todavía no has podido localizarlo, te recomendamos que centres tu atención bajo el árbol situado en la parte izquierda de la fotografía.

El perro está escondido tras la vegetación. / Reddit

En caso de que todavía no hayas dado con él, te ofrecemos la solución a continuación. Tras pulsar sobre la imagen que verás a continuación, podrás descubrir dónde se encontraba el animal. Como has podido ver, el animal siempre ha estado ahí. Sin embargo, y dado que hemos prestado atención a otras partes de la fotografía, ha sido más complicado dar con el animal. En definitiva, y a pesar de que no sea un animal que destaque por su habilidad para camuflarse, el labrador está en el sitio adecuado y en el momento perfecto para mimetizarse con el entorno.