Estas son las zonas donde ya se han detectado "algunos rebrotes", según Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que se han producido "algunos rebrotes" de COVID-19 en los últimos días, como en Lleida, en Cuenca o en la población murciana de Totana, pero ha señalado que las autoridades sanitarias "han detectado muy precozmente" este pequeño repunte de positivos y han controlado "adecuadamente" las posibles infecciones derivadas gracias al aislamiento de contactos.

Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, el ministro ha aplaudido las actitudes de "prudencia" de los Gobiernos de Cataluña y Murcia por haber pedido que estas zonas no pasaran de fase en el proceso de desescalada, como medida de precaución ante estos brotes. "Es una actitud de prudencia que es la correcta en estos casos", ha señalado en concreto sobre las autoridades catalanas.

Lleida

Sin embargo, ha recordado que el brote de Lleida procede de "una actitud incívica" en una fiesta en la que había más personas de las que corresponde por la fase en la que se encuentra esta provincia. "Son actitudes que hemos de condenar, no llevan a nada. Tenemos que insistir en que el incivismo de una minoría no ponga en riesgo lo que hemos conseguido con sacrificio la inmensa mayoría", ha criticado. Lleida no pasará a la fase 2 ya que los datos de incidencia de nuevos casos de Covid-19 en la región han aumentado desde que se hizo efectivo su paso a fase 1.

El caso de Totana

Sobre el caso de Totana, ha aplaudido la labor sanitaria del Gobierno murciano: "Las autoridades pidieron que no pasaran de fase uno, detectaron precozmente que había un brote y trazaron contactos estrechos". En base a estas experiencias, ha afirmado rotundamente que "está funcionando la detección precoz", pero ha instado a "reforzarlo aún más".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado domingo una orden que modifica el mapa territorial de la desescalada para mantener en la fase 1 a Totana, tras la solicitud de la administración regional de no avanzar a la fase 2, que implica menores restricciones, en esa localidad.

Un informe del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia abogó por mantener las dos zonas básicas de salud de Totana (Totana Norte y Totana Sur) en fase 1 hasta la reunión de la Comisión Técnica de Desescalada.

La medida afecta solo al municipio, no al resto del área sanitaria en el que se integra Totana, que según los responsables sanitarios muestra indicadores de evolución adecuada de la pandemia.

Cuenca

El ministro también ha señalado que hay un pequeño rebrote en Cuenca, pero no ha especificado más. Lo cierto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado formalmente este jueves que a partir de la próxima semana las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo pasen a fase 2 de desescalada, acompañando así a Cuenca y Guadalajara, que promocionaron el pasado lunes.

Si finalmente el Ministerio de Sanidad aprueba este cambio de Fase, la comunidad castellanomanchega pasaría en su totalidad a la siguiente etapa.

Ceuta

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la evolución de la pandemia de coronavirus en la ciudad autónoma, que de ser "un ejemplo" para el resto del país ha pasado al aislamiento forzoso durante esta semana de 271 personas que participaron en varias "fiestas" tras las que se han confirmado nueve positivos de la COVID-19.

Con esas cifras, el número de casos activos en la localidad española norteafricana, que llegó a caer a uno, se eleva actualmente a 22. "Hemos sufrido un repunte muy importante que nos ha llevado a superar las medias nacionales en tasa de infectados y el ministro de Sanidad", según ha señalado Guerrero en declaraciones a los medios, le ha llamado para preguntarle "qué pasa y advertir de que si no somos responsables nos devolverán a la fase 0".

El ministro ha pasado de poner a Ceuta como ejemplo a no explicarse qué está pasando aquí: nos han dado un poco de libertad y actuamos como si el virus no existiera: los bares se llenan dentro y fuera, se hacen fiestas con más asistentes de los permitidos y sin guardar medidas de precaución... Si no somos responsables", ha añadido el consejero, "nos van a devolver a la fase 0 y desde luego ahora ni nos planteamos pedir pasar a la 3".

Hacemos todo lo posible para evitarlo, teniendo sistemas de detección precoz que permitan controlarlos en un tiempo corto", ha argumentado, asegurando que el periodo de detección se sitúa ahora en uno a tres días. "Vamos a seguir trabajando así para evitar que haya rebrotes", ha apostillado.

Sobre rebrotes estacionales

Acerca de un posible rebrote del COVID-19 en otoño, ha señalado que de momento no se tiene "ninguna garantía" de que no se vaya a producir. "Nos situamos en el peor escenario: rebrote en otoño y sin vacuna"

Sobre la posibilidad de implementar una aplicación móvil de rastreo de casos, ha afirmado que España "estará" si hay un "proyecto de dimensión europeo", pero ha advertido de que las autoridades sanitarias españolas van a ser "cautas" a la hora de implementarlas. "Vamos a asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos de protección de datos y que estas 'apps' funcionan correctamente. No vamos a actuar alocadamente", ha defendido.

Illa ha recordado que se va a hacer una prueba piloto con una de estas aplicaciones para comprobar "si los contactos que proporciona esta prueba piloto son eficaces o no y si sirven para la trazabilidad de los contactos". "Otro problema es que estas aplicaciones son de carácter voluntario... no es tan fácil. Hay que trabajarla un poco y en ello estamos", ha concluido.