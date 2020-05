Axel Torres: "Lautaro es un jugador con más gol que Dembélé y Coutinho, es el tipo que necesita el Barça"

Axel Torres pasaba por El Larguero para hablar sobre fútbol internacional. Aunque la Bundesliga ya lleva varias jornadas de competición confiesa que "Es normal que con la nueva normalidad cada vez tengamos más ganas de fútbol y español".

Pero no es la única competición con fecha de vuelta, la Liga inglesa vuelve el 17 de junio y la Italiana el 20 del mismo mes. "En ambos países habían surgido dudas, si en Italia han dado el ok es porque la situación está realmente mejor. En Inglaterra muchos clubes se mostraron contrarios a volver e incluso algunos jugadores se negaron a entrenar y al final, han encontrado una solución".

Por lo que cree, que los franceses se precipitaron con la decisión de anular su Liga: "Estamos hablando de una cuestión muy seria, pero fue una decisión prematura porque estamos viendo que en la mayoría de países europeos se están dando las condiciones para intentar regresar. No hacía falta decidir tan pronto".



Además, también ha dado su opinión sobre el jugador de moda, Lautaro, después de que el Inter dejara claro que la única forma de que el jugador saliese sería pagar su cláusula: "Es un jugador muy bueno, se han pagado cifras más altas por jugadores... Lautaro es un jugador con más gol que Dembelé y Coutinho"

Además, ha enumerado varias cualidades: "con mucha movilidad, es más agresivo, más dinámido, es el tipo de punta que puede necesitar el Barcelona, se puede parecer a Suárez en algunas virtudes", para cerrar asegurando que: "sería una apuesta segura, entiendo que el Inter pida eso".





