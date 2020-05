André Gomes: "En mi primer día de entrenamiento con el Barcelona no tenía botas para jugar"

André Gomes, jugador del Everton, ha sido uno de los protagonistas de la Premier League y no solo por su juego. Tras la dura lesión de tobillo que sufrió a causa de una entrada mortal, dejó a todos con la boca abierta tras una recuperación en un periodo de tiempo imposible.

"Al principio fue difícil, puesto que tenía muchas dudas respecto a la lesión. Pero, poco a poco, he ido mejorando, y el estar viendo al equipo jugar desde fuera tenía mucha motivación para volver. El apoyo de mi familia y de los profesionales del Everton fue excelente. Además, me emocionaron mucho los mensajes que recibí de aficionados, compañeros, rivales... La familia del fútbol me ayudó muchísimo y eso fue importante para volver pronto", comentaba en una entrevista para 'Eleven Sports'.

Sobre su paso por el FC Barcelona, ha destacado una anécdota: "En mi primer día de entrenamientos, a causa de un malentendido, no tenía botas para jugar. Busquets me tuvo que prestar unas. Estar en el Barça fue el punto alto de mi carrera. Estoy muy agradecido al club. Jugar con todos aquellos cracks me hizo aprender muchísimo de cara al futuro. Donde quiera que vaya, llevo la base del Barça conmigo".

También se ha pronunciado sobre la vuelta del fútbol y su entrenador, Ancelotti: "Carlo es un gran entrenador. Le respetamos mucho por su pasado como entrenador y jugador. Deseamos tener mucho éxito aquí con él. En cuanto a la vuelta de la Premier, claro que jugar a puerta vacía no es lo ideal, puesto que la pasión de los hinchas es fundamental. Pero creo que todos echamos de menos el fútbol y para la gente que lleva mucho tiempo en casa también es importante que vuelva a haber fútbol. Creo que es importante terminar la temporada para después, con tiempo, decidir cómo será el próximo curso".

