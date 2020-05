La vuelta a los entrenamientos de los equpos de LaLiga empiezan a dejar detalles que no escapan a la vista e interés de muchos de nosotros. Es el caso del gesto de Gareth Bale en el entrenamiento del Real Madrid, que no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales.

El momento ha tenido lugar cuando varios jugadores del Real Madrid se estaban tomando una foto tras un ejercicio del entrenamiento. Cada uno ha posado de una manera, siendo la de Bale la más llamativa, ya que el de Cardiff ha simulado estar golpeando una pelota de golf.

El pasado martes, Bale aseguro en el podcast de Erik Anders Lang que no entendía el problema que mucha tenía con que él jugase al golf, ya que incluso había consultado con médicos, que le habían recomendado que lo hiciese: "Mucha gente tiene problemas conmigo porque juegue al golf, no sé cuál es la razón. He hablado con médicos y todos están de acuerdo con que lo haga".

Así mismo, lamentó que "los medios de comunicación" criticase sus prácticas, cuando había otros deportistas como el jugador de la NBA Stephen Curry que jugaban al golf incluso justo antes de un partido.

