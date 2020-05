La familia de un fallecido que utilizó un diputado del PP contra Illa responde: "Es un oportunista"

Nuevo golpe al diputado del PP que utilizó a la familia de un fallecido por coronavirus para arremeter contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La familia de Eduardo Coronel ha aclarado en Facebook que se utilizó una tragedia persona de manera "oportunista" y sin "escrúpulos" y han explicado cómo acontecieron los hechos.

"Espectáculos, los justos": el enfado de Salvador Illa en la comisión de Sanidad "Cuando tengo que dirigirme a una personas lo hago en privado, no ante las cámaras. Es como se hacen las cosas. está muy obsesionado en que hay muchas cámaras viéndonos, yo muy poco", ha apostillado el ministro de Sanidad

Pongámonos en contexto. Hace un par de días el ministro de Sanidad comparecía en el Congreso, como suele ser habitual, para informar de la evolución de la pandemia en España. Un diputado del PP haciendo uso de su condición de líder de la oposición utilizó, como ya ha venido haciendo este partido y la ultraderecha, una tragedia familiar y personal para cargar contra la gestión del Gobierno durante la crisis.

"Dado que estamos aquí con todas las cámaras, le pido por favor que use una de ella para dirigirse a ella, que se llama Margarita, para poder pedirle perdón por la gestión tan lamentable que ha hecho su Gobierno", dijo Juan Antonio Callejas, diputado del PP por Ciudad Real. El ministro, en un primer momento, dijo que solo se ceñiría a las preguntas que estaban escritas. "Entiendo que se pueda acoger al reglamento, pero no tener la decencia de en sede parlamentaria gastar dos minutos en ofrecerle respeto, cariño a una persona que ha perdido a un ser querido, que me ha pedido por favor, que transmita lo que sucede. Le ruego por favor que se dirija a esta ciudadana y decirle que siente, si siente algo", insistió.

Salvador Illa le replicó que no tiene costumbre de manifestar consuelo particular ante las cámaras y que lo suele hacer en privado: "Si usted hubiese asistido a las comparecencias habría visto que en toda comparecencia a su inicio recuerdo a los fallecidos. Espectáculo, los justos".

"Cuando hago alusiones a una persona o tengo que dirigirme a ella lo hago en privado. No ante cámaras, que es como se hacen las cosas. Está muy obsesionado en que haya muchas cámaras viéndonos, yo muy poco.

La familia responde

En una publicación de Facebook, Lety Hervás Coronel, habla por toda la familia Coronel para explicar lo que en realidad sucedió con este diputado del PP.

"Este señor, ha utilizado con propósito ventajista y oportunista la situación y el nombre de nuestra familia para hacerse publicidad política ante el ministro de sanidad Salvador Illa", empieza explicando Hervás Coronel. "Dicha declaración realizada por Callejas Cano, no solo es oportunista y de la más remota vileza de una mente retorcida y sin escrúpulos, si no que sus palabras están llenas de falsedad.", sentencia. Después aclara qué ocurrió verdaderamente con este diputado del PP:

-Juan Antonio Callejas Cano se puso en contacto con la familia del fallecido para darle el pésame, este señor aprovechando la tesitura y su ya estudiada estrategia política, porque crean, este señor carece de escrúpulos, preguntó a la del familia si necesitaba algo, y ella comento que lo único que necesitaba era un test para saber si podía retornar al domicilio familiar.

-Margarita estuvo con su padre hasta dos horas antes de fallecer, ya que cuando agravó la situación la llamaron desde el hospital para poder despedirse de su padre pasando tres días en el hospital junto a él.

-Las cenizas no se las dieron a Margarita Coronel, el hijo de Margarita, se encargó de la tramitación de los servicios funerarios, siendo él quien recogió en la funeraria las cenizas y quien las posee en la actualidad.

Aprovechando esta publicación queremos añadir, que Callejas Cano no hizo nada positivo a favor de la familia cuando ésta más ayuda necesitaba en los momentos difíciles; lo único que hizo fue suspender el servicio de asistencia domiciliaria a doña Paula García Moraga (suegra de Margarita Coronel), persona que no había tenido contacto con Eduardo Coronel. Por lo tanto, este señor nos ha utilizado.

Finalmente piden que "este señor" no vuelva a utilizar el nombre de la familia, para bien o para mal y que tenga "algo de decencia" en sus futuras declaraciones.