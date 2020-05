La época de José Mourinho en el Real Madrid, de cuyo comienzo se cumplen 10 años, dejó un sinfín de anécdotas e historias tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Una de las más sonadas es la que ha explicado Antón Meana en sintonía de Carrusel Deportivo la tarde de este domingo.

Meana ha comenzado contando que “lo que más le molestaba a Mourinho era que teníamos información. Le molestaba que lo que contábamos era verdad. Sabía que teníamos contacto con el vestuario y lo quería cortar porque no lo dominaba él”.

La situación que ha descrito tuvo lugar en una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, días después de que el vestuario del Real Madrid estallara contra el preparador de porteros Silvino Louro. “Me cuentan que es insostenible, que cualquier cosa que le digan a Silvino Louro, que va y se chiva a Mourinho y eso en un vestuario es insostenible porque tú no puedes decir ninguna broma, porque sabes que hay un espía que se lo va a cascar al entrenador, sea verdad o sea mentira. Yo trabajaba en Radio Marca y lo conté. Conté que el vestuario estaba muy mosca con Silvino Louro y que le veían como un espía del entrenador más que como el entrenador de porteros”.

Al término de aquella rueda de prensa que aconteció días después de que diese esta información, uno de los jefes de prensa del Real Madrid le pidió a Meana que le acompañase a una sala contigua a la de prensa del estadio Santiago Bernabéu, que Silvino Louro quería hablar con él. “Yo lo vi normal, porque después de que des una información, el protagonista tiene derecho a rebatirte”, opina Meana.

“Me pasan a una puerta anexa a la sala de prensa y cuando entro en la sala, está Louro, está Luis Campos, que era otra persona del equipo de José Mourinho, está el señor Mourinho y están dos personas del equipo de comunicación del Real Madrid y nos ponemos a hablar los seis. Bueno, Louro me afea la conducta, me habla en ‘portuñol’, no le entiendo muy bien, me dice que quién soy yo para llamarle topo, que su hija le llama desde Portugal para decirle que allí le llaman espía, que quién soy yo para faltar al respeto. Bueno, me disculpo con él por el hecho de su hija esté dolida, pero le digo que está contrastado desde el momento en el que me lo cuentan y que si a mí me lo dicen, se lo tengo que contar a mis oyentes”, ha comenzado Meana.

El periodista de la SER ha explicado que entonces irrumpió José Mourinho en la conversación por vez primera: “La charla dura 20-25 minutos y Mourinho pierde un poco los papeles, dice la frase que en aquel momento tuvo mucho revuelo, aquello de que ‘en el mundo del fútbol yo y mi gente somos todo y tú eres un periodista de mierda’. Él utiliza el marco de la puerta para explicar a qué altura está él en el fútbol y a qué altura estoy yo en el periodismo deportivo, intenta en todo momento desprestigiar a su vestuario, que hay una serie de ovejas negras que perjudican al grupo... De hecho, hay un momento, que es el que más me descoloca a mí de toda la secuencia, que es cuando uno de los jefes de prensa del Real Madrid piensa que yo voy a caer y voy a decir el nombre de mi fuente y me pone la mano en el pecho y me delante de Mourinho me dice, ‘por favor, el nombre de la fuente no lo des, eh’, como diciendo ya solo falta que digas el nombre de la fuente y me revientes el vestuario. La charla dura un buen rato, Mourinho desprestigia a la profesión en general, a mí en particular, yo creo que intenta que le diga quién me ha contado las cosas”.

“Después de 25 minutos se tienen que marchar porque el equipo entrena. Ahí termina la charla y cuando salgo a la sala de prensa imagínate el revuelo. Cuando salgo, casi era el protagonista. Ya se había contado en la radio mientras duraba la charla que José Mourinho había metido a Antón Meana en una sala de prensa y que le estaba gritando porque lo escuchamos desde la puerta…”, ha explicado Meana.

Ha asegurado que en un primer momento no lo quería contar. Sin embargo, “al día siguiente me empezaron a llamar amigos míos diciendo que habían contado que me había pegado Mourinho. Dije, lo voy a contar, porque en el fondo yo nunca sentí miedo de violencia física y en el fondo creo que fue una medida de presión porque le ponía muy nervioso estar perdiendo”.

La siguiente semana el Real Madrid viajó a Málaga y Mourinho dejó a Iker Casillas en el banquillo y el Real Madrid prácticamente perdió la liga en el mes de diciembre. “Él veía que estábamos contando información que le perjudicaba y creo que quiso ponerme nervioso porque yo empecé a seguir a su equipo con 23 años y creo que era posiblemente el que él pensó que era el rival más débil”.

Por último, Meana ha afirmado: “Sí quiero decir para acabar que me reencontré con Mourinho años después en una pretemporada, le conté que me había cambiado de emisora, que estaba en la Cadena SER, me dio la enhorabuena, le pedí una entrevista, me dijo que no, pero en dos partidos que fuimos a cubrir al Manchester United le dijo a la jefa de prensa que diera turno a los españoles, siempre nos saludaba al acabar, yo creo que el tiempo todo lo cura, que hay que criticar aquella época porque fue muy fea, pero a mí no me alegra que el Tottenham pierda, empate o gane, yo no le deseo nada malo a José Mourinho, aunque seguiré contando lo mal que hizo para el Real Madrid aquellos años”.

