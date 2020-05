Machismo en una necrológica en la que olvidan a la fallecida: "El mérito de esta mujer fue seguir a su marido"

Seis párrafos de obituario y solo algunas líneas recuerdan a la fallecida, así es como una necrológica publicada el pasado viernes en el Heraldo de Aragón ha provocado la indignación de cientos de personas que, tras leerla, han denunciado el machismo implícito en el texto dedicado, supuestamente, a María Rosa Costa.

"El gran mérito de esta mujer ha sido poder seguir el ritmo profesional de su marido, dándole cuatro hijos, acompañarlo en sus actividades, en conciertos, conferencias, presentaciones de libros y cenas y reuniones", son las únicas palabras que el autor de este obituario, Fernando Solsona (presidente de honor de la Real Academia de Medicina de Zaragoza), dedica a su protagonista.

Necrológica de María Rosa Costa en Heraldo.

Gran disparate:



«El gran mérito de esta mujer ha sido poder seguir el ritmo profesional de su marido, dándole cuatro hijos, acompañarlo en sus actividades, en conciertos, conferencias, presentaciones de libros y cenas y reuniones». pic.twitter.com/aL5kobB4IY — Víctor Juan (@victorjuan) May 29, 2020

"Invisibilizar a una mujer en su necrológica"

María Rosa Costa falleció en Zaragoza el pasado 23 de mayo a los 97 años. De ella se conocen pocos datos, pues se trata de una mujer anónima. Sin embargo, su nombre ha trascendido ahora en las redes sociales al comprobar que han olvidado recordarla en su propia necrológica. En cambio, los lectores y las lectoras de el Heraldo de Aragón, y ahora también en Twitter, han podido conocer numerosos datos de su marido, médico de profesión y fallecido hace tres décadas.

Solsona le recuerda como compañero y recuerda toda su trayectoria profesional para asegurar que, como viuda, María Rosa Costa "ha sabido recordar sus muchos años como esposa de uno de los zaragozanos más activos y brillantes de su época".

En los siguientes cuatro párrafos, la figura del marido de Costa es la única presente entre reconocimientos y halagos del autor de un texto que algunas personas tomaron por broma de mal gusto y, más tarde, han mostrado su indignación al comprobar que se trataba de una necrológica real, publicada en la versión en papel del periódico aragonés.

"Para los anales del rancio machismo queda invisibilizar a una mujer en su propia necrológica", ha apuntado Victoria Rosell, magistrada y política española, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Para los anales del rancio machismo queda invisibilizar a una mujer en su propia necrológica. 🤦🏼‍♀️ — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) May 30, 2020

Al igual que Rosell, otros usuarios no dan crédito al machismo que desprende el texto: "In Memoriam de María Rosa Costa pero habla de su marido en el 80% del artículo. Y el último párrafo parece que el autor piensa “hostia, que se me acaba el espacio y no he dicho nada de ella, a ver qué pongo”. Qué disparate", señala una usuaria. "Lo leo y no lo creo", dice otra.

In Memoriam de María Rosa Costa pero habla de su marido en el 80% del artículo. Y el último párrafo parece que el autor piensa “hostia, que se me acaba el espacio y no he dicho nada de ella, a ver qué pongo”. Qué disparate. — ~ 𝕃𝕆𝕃𝔸 ~ (@Lola_CB) May 29, 2020

Lo leo y no lo creo. — Cronopia (@2LaCrono) May 29, 2020

Muchos se han quedado "sin palabras" y manifiestan que parece un obituario de otra época "cuando la valía de una mujer era ser la sombra de su pareja", y se lamentan al comprobar que "queda mucho curro" para que el machismo, en todas sus formas, sea erradicado.