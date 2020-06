Quique Setién, técnico del FC Barcelona, no parece muy amigo de la regla que se va a poner en marcha en esta reanudación de la Liga con el fin de reducir el riesgo de lesión de los jugadores. A su juicio, la novedad de los cinco cambios va a "perjudicar" a su equipo, según dijo este sábado.

"Nos va a perjudicar, porque muchos partidos los resolvíamos en los minutos finales y los rivales tendrán más gente fresca", señalaba el entrenador. Esta afirmación ha pasado este lunes por la lupa de los analistas de la Barra Libre de SER Deportivos:

Adrià Albets. "No estoy de acuerdo con lo que dijo Quique Setién porque los cambios no perjudican a los grandes y sí a los equipos más pequeños. Me preocupa que el técnico del Barcelona diga que eso le perjudica. Eso quiere decir que cree que va a resolver los partidos en el último tramo. El Barcelona tendría que resolverlos antes".

Antonio Romero. "Los cinco cambios siempre van a beneficiar al que los puede hacer de calidad. Lo que está haciendo Setién es ponerse la venda antes de la herida. Por calidad y fútbol, el Barcelona debería ser capaz de resolver el 80% de los partidos antes de que llegaran al final".

Manuel Esteban. "A lo mejor lo que le pasa a Quique Setién es que mira al banquillo y no ve la calidad que le gustaría tener".

Adrià Albets. "Es verdad que el Barcelona tiene calidad en el banquillo, pero también que debería ser superior".

Antonio Romero. "Hay entrenadores de Primera División que te dicen que los cinco cambios no benefician al espectáculo ni al fútbol, pero que son un parche para la situación actual. En teoría todos estamos de acuerdo, pero cuando ves los partidos de la Bundesliga y los equipos empiezan a hacer los cambios ves que se convierten en un partido del Teresa Herrera".

