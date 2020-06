Un conocido médico italiano asegura que el coronavirus "clínicamente ya no existe"

Alberto Zangrillo, médico italiano conocido popularmente como el médico de Berlusconi, y actual jefe de cuidados intensivos en el hospital italiano San Raffaele en Lombardía –la zona más afectada por la epidemia italiana de COVID-19– señaló en la televisión estatal que el coronavirus "clínicamente ya no existe". Sin embargo, la epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, así como varios expertos en el virus y enfermedades infecciosas, dijeron que los comentarios de Zangrillo no fueron respaldados por evidencia científica.

No hay datos que demuestren que el coronavirus está cambiando significativamente, ya sea en su forma de transmisión o en la gravedad de la enfermedad que causa, explicaron los expertos. "En términos de transmisibilidad, eso no ha cambiado, en términos de severidad, eso no ha cambiado", dijo Van Kerkhove. La pandemia de COVID-19 hasta ahora ha matado a 370.000 personas y ha infectado a más de 6 millones. Además, este mismo lunes, Italia suma 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de muertos con coronavirus hasta los 33.475 desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero, según los últimos datos oficiales de Protección Civil divulgados hoy.

Respecto del domingo, se registraron 178 nuevos casos de contagios -casi un tercio en la región de Lombardía (norte)- y son ya 233.197 los casos totales desde febrero.

Martin Hibberd, profesor de enfermedades infecciosas emergentes, en la London School of Hygiene & Tropical Medicine, dijo que los estudios que analizan los cambios genéticos en el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 no apoyaba la idea de que se estaba convirtiendo menos potente o debilitamiento de alguna manera. "Con datos de más de 35.000 genomas de virus completos, no hay evidencia de que haya alguna significativa diferencia relacionada con la gravedad", explica.

Zangrillo, conocido en Italia como el médico personal de el exprimer ministro Silvio Berlusconi, dijo que sus comentarios eran respaldados por un estudio realizado por un compañero científico, Massimo Clementi. Asimismo, Zangrillo aseguró que se publicará este estudio la próxima semana. El médico explicó a Reuters: "Nunca hemos dicho que el virus ha cambiado, dijimos que la interacción entre el virus y el anfitrión definitivamente ha cambiado". Según él, esto podría deberse a diferentes características del virus que aún no tenían identificadas, o características diferentes en los infectados.

El estudio de Clementi, director de microbiología y del laboratorio de virología de San Raffaele, compara las muestras de virus de pacientes con COVID-19 en el hospital con sede en Milán en marzo con muestras de pacientes con la enfermedad en mayo. "El resultado fue inequívoco: un resultado extremadamente significativo diferencia entre la carga viral de pacientes ingresados en marzo en comparación con los admitidos el mes pasado", explicó Zangrillo. Por su parte, Oscar MacLean, experto en la Universidad de Glasgow, aseguró que estas palabras sobre que el virus se estaba debilitando "no estaban respaldados por nada en la ciencia y también parecen bastante inverosímiles por motivos genéticos".