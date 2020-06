El PP votará a favor del ingreso mínimo vital

El Partido Popular apoyará en el Congreso el decreto que abre en España el acceso de los más empobrecidos al ingreso mínimo vital, según ha avanzado este lunes el vicesecretario del PP Jaime de Olano. “Nosotros estamos a favor de que se exista una renta mínima vinculada a la búsqueda activa de empleo”, ha dicho De Olano en TVE.

LOS DETALLES EN EL BOE Quién, cómo y cuándo se puede solicitar el ingreso mínimo vital

“Hay que proteger a los españoles y votaremos que ‘sí’. Pero hay que exigir que se gestione de la mejor forma posible”, ha dicho De Olano. Los populares consideran, no obstante, que deben ser las comunidades autónomas las que deben gestionarla “para evitar duplicidades” y que no haya personas que “están cobrando una renta por parte de su comunidad autónoma y puedan cobrar esta renta mínima por parte del Estado”.

Mientras, la fundación FAES ha dejado claro su recelo ante la medida La Fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar ha publicado este lunes un análisis en el asevera que "el Estado de bienestar solo se da en economías de mercado, abiertas y basadas en la iniciativa empresarial. No existe Estado de bienestar en las economías de la privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas por esta como sus modelos". A juicio de FAES, "es un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión" en la sociedad, "cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten". La Fundación señala que "no será un sistema temporal sino estructural y no está claro que la extraordinaria complejidad del diseño de esta política contribuya a una gestión eficaz y a una evaluación rigurosa de sus resultados". A su juicio, "la retórica populista que ha envuelto su presentación no es un buen augurio".