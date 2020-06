El día que Eto'o logró que su padre le ayudara a convertirse en futbolista

Samuel Eto'o ha publicado una carta en la que habla sobre el gran "desafío" que la pandemia del coronavirus ha supuesto para el mundo y cómo el deporte puede ser "una salida". En su escrito, el camerunés recupera los "maravillosos recuerdos" que el fútbol le ofreció para ayudarle a crecer en una situación tan difícil como la que vivió durante su infancia.

"Vivía y respiraba fútbol, pero mis padres fueron muy duros conmigo. No aceptaron el hecho de que yo jugaba al fútbol porque para ellos era algo que hacían los niños si no iban a la escuela. Obviamente iba a la escuela y no era un mal estudiante, pero tenía una pasión, que era el fútbol", dice el exjugador de Real Madrid, Mallorca y FC Barcelona, entre otros equipos.

La resistencia de su padre

Eto'o asegura que el fútbol puede ser ahora la "salida" para muchos y quitárselo puede ser "desgarrador". De hecho, hace hincapié en lo importante que era para él cuando relata un partido que jugó en su ciudad. "Tuve que esconderme para poder jugar. Lo que no sabía es que mi papá estaba con unos amigos en el bar frente al campo. Todo lo que hice ese día en ese juego me ayudó después a jugar fútbol libremente. Porque mis padres no sabían [hasta ese momento] que parecía tener un talento natural para este deporte", cuenta.

El camerunés asegura que después de ese partido se convirtió en el "héroe" de su vecindario y que cuando volvió a casa se encontró con un cambio total de actitud de su padre. Cuenta que le dijo lo siguiente: "Eres muy bueno. Hoy vi tu partido. Voy a hablar con tu madre para que puedas seguir jugando".

Eto'o tenía entonces 12 o 13 años. "A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Tuve la bendición de mi padre y ya no pude mantenerme lejos de los campos de fútbol. De día o de noche. Desde ese momento pasaron uno o dos años antes de ir a Europa y mi vida cambió para siempre", añade.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.