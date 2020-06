La muerte de George Floyd, afroamericano de 40 años, a manos de un policía durante su detención ha conmocionado a Estados Unidos. Tras esta última muerte por brutalidad policial muchos han sido los deportistas que han expresado su apoyo al movimiento Black Lives Matter. No obstante, hay una franquicia de la NBA que no se expresará al respecto: los New York Knicks.

Según ha informado ESPN, la franquicia de Nueva York no tiene intención de pronunciarse sobre las protestas que han agitado varias ciudades en Estados Unidos tras la muerte de Floyd. Los Knicks y con los San Antonio Spurs son las únicas franquicias que no han emitido un comunicado al respecto.

La franquicia mandó un mensaje a sus empleados firmado por Jim Dolan, el CEO. "Sabemos que algunos de vosotros habéis preguntado si nuestra compañía hará un comunicado sobre el asesinato de George Floyd. Queremos que sepáis la importancia de este asunto y nuestra posición interna", comienza a explicar.

"Es un momento muy tenso en nuestro país. El coronavirus y los arrestos civiles han hecho mella en nuestra rutina. Desde el Madison Square Garden apoyamos los valores del respeto y la seguridad en el trabajo, siempre lo haremos", añaden.

"Como una empresa de deportes y entrentenimiento, no estamos más cualificados que nadie para ofrecer nuestra opinión en asuntos sociales. Lo importante es cómo actuamos. Nuestra compañía está comprometida para defender nuestros valores, que no cambiarán. Lo que decimos a los demás, importa. Cómo les tratamos, importa. Y eso es lo que nos ayudará a superar estos duros momentos".

Floyd murió el pasado 25 de mayo en Mineápolis. Según la autopsia, su muerte fue un homicidio y murió por asfixia después de que un policía le pisase el cuello para detenerle. A pesar de los avisos del propio Floyd en los que afirmaba que "no podía respirar", el policía mantuvo la posición. El vídeo de la detención rápidamente indignó al país.

