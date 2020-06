El discurso antirracista que recorre el mundo: "Si quieren que hagamos lo correcto hagan lo correcto ustedes"

Las protestas contra el racismo y los abusos policiales en Estados Unidos continúan por séptimo día consecutivo en el país norteamericano, donde miles de personas salen a la calle cada día para pedir justicia por el reciente asesinato de George Floyd, así como el de otros ciudadanos afroamericanos, a manos de la policía: el detonante que ha hecho estallar en gritos a gran parte de la población bajo el lema "Black lives matter" (Las vidas negras importan).

Al movimiento que clama por poner fin al racismo sistémico y, con él, al racismo social no dejan de sumarse personas de todo el país, las manifestaciones crecen y surgen en cada vez más puntos geográficos dentro y fuera de Estados Unidos. Además de la fuerza y el carácter de las protestas, también potentes discursos como el de la activista Tamika Mallory están removiendo conciencias alrededor del planeta.

Este video me impactó tanto que coloqué subtítulos en español.



Activista Tamika Mallory habla de porque las protestas siguen sacudiendo las calles de Estados Unidos tras el asesinato de #GeorgeFloyd pic.twitter.com/e4fzJPETKa — Alex Bare (@alexbare_) May 31, 2020

La gente está diciendo "basta"



"No solo se están quemando edificios por nuestro hermano George Floyd, los edificios están ardiendo porque la gente en Minnesota está diciendo a la gente de toda esta nación ¡ya basta!", son las primeras palabras de un mensaje que se ha viralizado en los últimos días. Su autora, Tamika Mallory, se situó el pasado 29 de mayo ante los medios de comunicación para lanzar al mundo una misiva tan contundente como el propio lema del movimiento del que forma parte.

Mallory fue una de las principales organizadoras de la Marcha de las Mujeres de Washington de 2017 y, actualmente, es copresidenta de las mismas. Formó parte del equipo que puso en marcha el Sistema de Gestión de Crisis de Nueva York, un programa de prevención de la violencia con armas, entre otros trabajos que ha desempeñado en defensa del control de armas.

"No somos responsables de la enfermedad mental que se ha inflingido a nuestro pueblo desde las instituciones del gobierno estadounidense y quienes están en puestos de poder", apuntó, para asegurar que "a mí no me importa un carajo si queman el supermercado de la empresa Target, porque Target debe estar con nosotros en las calles exigiendo la justicia que meremos".

"Hay una forma de parar: imputar a policias"

La activista afroamericana criticó así a las empresas del país que vuelven la vista ante la violencia policial que sufre la población negra. "Si no están saliendo a defender el pueblo, no desafíen a la juventud y a otras personas que están frustradas e incitadas por personas a quienes ustedes pagan", criticó, señalando que "están pagando a instigadores para que estén entre nuestra gente tirando piedras, partiendo vidrios y quemando edificios".

"Los jóvenes están contestando a todo eso, están enfurecidos, y hay una manera de pararlos: detener a los policías, imputar a todos los policías, no solo a algunos y no solo aquí, en todo Estados Unidos, donde están asesinando a nuestro pueblo. Impútenlos en todas partes, eso es lo que realmente importa", exclamó también Mallory entre aplausos de los presentes, y siguió: "Hagan lo que dicen que es lo que supuestamente representa a este país: "La tierra de la libertad para todos" no lo ha sido para las personas negras, y estamos cansados".

Es por ello por lo que los manifestantes continúan saliendo a la calle pese a las restricciones de los gobernadores estatales y del propio gobierno de Trump que en los últimos días han lanzado a cuerpos policiales, a la Guardia Nacional, han establecido toques de queda, y llevan a cabo maniobras de contención y detenciones violentas utilizando gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. El propio presidente ha pedido "mano dura" contra quienes se protestan y ha amenazado con desplegar al ejército y aplicar la ley del orden.

Ante la gestión que desde las instituciones se está llevando a cabo, la activista dejó un mensaje determinante: "Estados Unidos ha saqueado a los negros, saqueó a los pueblos indígenas. Aprendimos la violencia de ustedes, así que si quieren que hagamos lo correcto hagan lo correcto ustedes".