El lapsus de 'La que se avecina' que se ha hecho viral por su relación con 'Aquí no hay quien viva'

A pesar de que ya han pasado 14 años desde la emisión de su último capítulo, la serie Aquí no hay quien viva sigue muy presente en el imaginario colectivo. No solo en el de los seguidores y seguidoras de la serie, quienes vuelven a ver una y otra vez las reposiciones de la serie de Antena 3, sino en el de los actores y actrices que formaron parte del elenco de la misma. Desde José Luis Gil, Loles León o Fernando Tejero hasta otros como Ricardo Arroyo, Nacho Guerreros o Luis Merlo.

Desde que Mediaset estrenara La que se avecina en abril de 2007, los responsables de la serie han dejado una serie de guiños mediante los que han hecho referencia a la serie que les lanzó a la fama. Desde el reencuentro entre Fernando Tejero y José Luis Gil tras la mítica relación que unía a sus personajes en Aquí no hay quien viva hasta coletillas como el mítico "un poquito de por favor" del portero Emilio, que acabó saliendo de la boca del ahora conocido como Fermín Trujillo.

"Qué fácil es convivir contigo, Mauri"

Sin embargo, las referencias a Aquí no hay quien viva no siempre están escritas en el guion. Después de tantos años interpretando a unos personajes que, sin duda alguna, pasaron al imaginario colectivo, algunos actores y actrices han llegado a confundirse a la hora de referirse al personaje que tienen delante. Es el caso de José Luis Gil, quien interpretó a Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y a Enrique Pastor en La que se avecina.

En el tercer capítulo de la duodécima temporada de La que se avecina, que se estrenaba el viernes pasado en Amazon Prime Video, José Luis Gil protagonizaba un lapsus frente a Luis Merlo que se ha viralizado en cuestión de horas en redes sociales. Un lapsus en el que podemos ver a Enrique Pastor refiriéndose a Bruno Quiroga como Mauri: "Qué fácil es convivir contigo, Mauri".

"Hostias, qué dejà vu": así fue la reacción de los actores

En los tres años que duró la serie de Antena 3, Luis Merlo interpretó al periodista Mauri, uno de los personajes más queridos de Desengaño 21. Varios años más tarde, y después de trabajar en otros proyectos, el actor se incorporaba al Mirador de Montepinar para dar vida al músico Bruno Quiroga. Sin embargo, el peso del personaje de Aquí no hay quien viva ha acabado llevando a José Luis Gil a la confusión.

Después de que José Luis Gil se refiriera a Bruno Quiroga como Mauri, ambos se echaron a reír mientras Luis Merlo reconocía que había sido un auténtico dejà vu: "Hostias, qué dejà vu". Un guiño a la serie madre que ha sido aclamado por los seguidores y seguidoras de Aquí no hay quien viva, quienes siguen recordando al personaje de Mauricio HIdalgo.