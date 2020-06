Bruno Hortelano explica por qué ha tomado la decisión de centrarse en los 100 y los 200 metros

Bruno Hortelano fue el protagonista del encuentro digital de este miércoles en las redes sociales de 'Carrusel Deportivo' en el que estuvieron Dani Garrido, Pedro Fullana y José Luis López.

El atleta español aclaró que debido a la lesión que sufrió hace un año del tendón de aquiles no puede entrenar al nivel que requiere la modalidad de los 400 metros lisos y por ello ha preferido centrarse en las disciplinas de alta velocidad.

"No puedo hacer el tipo de volumen que hacía antes, solo puedo entrenar en pista dos veces por semana. Entrenar para 400 requiere un volumen específico y no quiero correr en 46", quiero hacerlo en mis marcas", comentó Hortelano sobre los motivos por los que a corto plazo no piensa entrenar de cara a 400 metros y porque se centra en los 100 y los 200 metros.

La importancia de la preparación mental

Hortelano también habló en diferentes momentos de la charla de la importancia de estar bien preparado no solo a nivel físico si no también a nivel mental. "Después del accidente pasé por un tramo de depresión. Tuve ayuda y me fue muy bien con la psicóloga que me ayudó. Allí vi que se me derrumbaban las patas que me daban estabilidad, yo tenía 5 o 6 pilares y varios se me derrumbaron. Cuando pasa eso, reaccionas de muchas maneras y yo me he esforzado en aprender. Desde el accidente creo que me esfuerzo más en tomar control sobre quién soy".

Confesó también que pasó por momentos en los que perdió la motivación y que el tener unos objetivos tangibles le ayudó a continuar. "Para mí es más duro prepararme mentalmente que físicamente. Cuando salí del hospital me propuse unos objetivos. Aunque tenía mis objetivos, hubo un momento en que perdí mi dirección. Sentí apatía y perdí la motivación. Pero sabía que aunque no confiaba en mí, confiaba en el plan: en mis entrenadores, fisios, familia... si todos te dicen lo mismo, será por algo y decidí confiar en los demás, eso me hizo avanzar. Pude seguir entrenando aun sin la motivación de entrenar".

