El Congreso aprueba la sexta prórroga del estado de alarma: se extenderá hasta el 21 de junio

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la sexta prórroga del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, que llevará las restricciones hasta las 00 horas del próximo 21 de junio.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos saca adelante la sexta prórroga del estado de alarma al conseguir el apoyo de PNV y Ciudadanos y asegurarse la abstención del PNV. La votación ha terminado con 177 votos a favor, 155 votos en contra y 18 abstenciones.

El Ejecutivo decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias contra el COVID-19 y con ésta son ya seis las ocasiones en las que el Congreso ha avalado la propuesta del Gobierno de ampliar esta situación excepcional.

La primera prórroga, la del 23 de marzo, no tuvo votos en contra, pero a la segunda, el 9 de abril, ya se opusieron Vox y la CUP (54 votos). En la el día 22 de ese mes, durante la tercera prórroga, el 'bloque del no' llegó a 64 votos al sumarse Junts, y en la siguiente, la cuarta, también ERC y Foro Asturias se pasaron al voto en contra, hasta completar 75 diputados. La última vez, la quinta, el pasado 20 de mayo, ese 'bloque del no' marcó su cota más alta al sumar 162 votos, pues se unieron el PP, que la vez anterior ya había hecho escala en la abstención, y Compromís, que hasta entonces venía apoyando todas las prórrogas.

Pese a incrementarse progresivamente el número de diputados en contra del estado de alarma, el apoyo a las prórrogas no había bajado bajado de la mayoría absoluta. Hace dos semanas sumó 177 votos a favor y este miércoles se ha repetido la misma cifra: 177.