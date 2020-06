Pablo Motos: "Ahora dices 'buenos días' y ya te llaman facha"

Pablo Motos suele dar su opinión sobre según qué cosas cuando así lo considera. Lo ha hecho históricamente en 'El Hormiguero'. Sin embargo, desde que se inició toda la crisis sanitaria por el coronavirus, el presentador, además de compartir sus reflexiones sobre todo lo relacionado con el COVID-19, se ha pronunciado mucho sobre la gestión del Gobierno que lidera Pedro Sánchez.

Este martes, en cambio, quiso quejarse de la crispación que hay en redes sociales aprovechando la presencia de Santiago Segura, que hace días fue muy criticado por este mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter:

Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos.

Banderas,himnos, caceroladas,odio fraticida y mal rollo perpetuo.

Concordia, entendimiento, armonia..

Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 24, 2020

"Estamos viviendo un nivel de insultos, no solo en el Congreso de los Diputados, sino en la vida en general. Ahora mismo una persona que no esté absolutamente de acuerdo con el Gobierno es un facha", afirmó Motos en el programa de Antena 3. "Según das los buenos días te llaman facha. O estás de acuerdo con el Gobierno o eres un facha. No hay ningún término intermedio".

Y señaló lo siguiente: "Es un insulto que funciona muy bien, porque si eres demócrata te hiere, con lo cual consigues que te calles. ¿Hay algo menos democrático que no se pueda opinar?".

No hay buenos, ni malos. Todos vamos en el mismo barco #MiróTanganaEH pic.twitter.com/W86YgfWe2h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2020

En 'El Hormiguero', el actor y director de cine aprovechó para aclarar sus palabras: "Lo bonito de un clima abierto es que puedas opinar y puedas dialogar. Aunque pienses diferente a mí se puede opinar y contrastar. No quiero pensar en buenos y malos, todos vamos en el mismo barco".