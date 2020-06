Pérez de los Cobos recurrirá con su acta ante el Contencioso Administrativo

El coronel cesado Diego Pérez de los Cobos va a recurrir su cese ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Así lo confirman a la Cadena SER fuentes del entorno del coronel destituido.

El recurso está argumentado en su propuesta de cese por parte de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que en la nota argumenta esta investigación “por no informar del desarrollo de las investigaciones”. Estas fuentes aseguran que el motivo esgrimido supone una injerencia política y que están convencidos de que el recurso tiene recorrido judicial.

Cuando se presente formalmente el recurso se entregará toda la documentación recogida en este causa. Por un lado, la propuesta de cese firmada por la directora general de la Guardia Civil y, por otra parte, el expediente del caso que tiene que incluir la nota de cese fimada por el Secretario de Estado de Seguridad (SES), el también magistrado Rafael Pérez.

Este recurso no es el único camino judicial que se abre. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza Castilla ya advirtió que investigaría a Interior si se demostrase de forma oficial que el motivo del cese de Pérez de Los Cobos estaba vinculado al hecho de haber cumplido sus órdenes, es decir: no interferir en las pesquisas de su unidad de Policía Judicial y por consiguiente no informar a sus superiores.