Así abrirán sus puertas el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen

El Prado reúne sus 250 joyas de la corona en torno a su Galería Central, el Thyssen abre todas sus salas y el Reina Sofía centra en el Guernica su reapertura. Guía práctica con todo lo que se podrá ver y en qué condiciones en estos tres grandes museos a partir del sábado.

Museo del Prado

El museo que dirige Miguel Falomir reabre con dos jornadas de puertas abiertas y gratuitas -sábado 6 y domingo 7- y con una reducción del 50% en el precio de todas sus entradas a partir del lunes y hasta el próximo 13 de septiembre. Todas las entradas, gratuitas o no, deberán ser adquiridas a través de la página web del museo, con 24 horas de antelación, especificando día y hora en la que se quiere realizar la visita. Será obligatorio el uso de mascarilla para todos los visitantes, a los que se medirá la temperatura corporal para acceder al museo. Si esta fuera igual o superior a 37 grados, el Prado no permitirá su acceso y se devolverá el importe de la entrada. El museo recomienda también no llevar demasiados bultos o prendas, ya que las consignas permanecerán cerradas. Las visitas serán individuales, pero se permitirán grupos de hasta 5 personas ‘no convivientes’. El recorrido por las salas será unidireccional, pero el visitante tendrá libertad para avanzar o retroceder y no se establecerán límites de tiempo para realizar la visita. No habrá audioguías o folletos disponibles, pero se podrá descargar un plano a través de un código QR.

Las obras de El Greco (de izda. a dcha.) "La Crucifixión", "La Resurrección de Cristo", "La Anunciación", "Pentecostés" y "El Bautismo de Cristo" expuestas en en Prado / Ballesteros (EFE)

El museo permitirá el acceso de 1.800 personas al día, una cifra muy alejada de las 9.000 personas que accedían de media al museo el pasado mes de febrero. El Prado mantiene su horario habitual, pero los domingos y festivos cerrará a las cinco de la tarde. El acceso se efectuará por la Puerta de Goya y la puerta de Jerónimos estará habilitada para personas con movilidad reducida.

Con el título de ‘Reencuentro’, el Museo del Prado abre al público un cuarto de su espacio expositivo y reúne solo 250 obras, en una reordenación inédita e histórica en un recorrido que abarca la galería central y la sala 12, el sancta sanctórum del museo. El Prado ha reubicado más de 190 piezas, lo que permitirá por primera vez diálogos y asociaciones que nunca se habían producido en el museo. Entre ellas, Las Meninas y Las Hilanderas, que compartirán espacio en la Sala 12 por primera vez junto a Los Borrachos y un retablo de los bufones de Velázquez; La Anunciación, de Fra Angelico, convivirá con El Descendimiento, de Van der Weyden y los Adán y Eva de Durero, o los Saturno de Goya y Rubens también se podrán ver a escasos centímetros.

El Prado, que recibió 3,2 millones de visitas en 2019, estima en 7 millones de euros las pérdidas económicas provocadas por estos tres meses de cierre del museo derivadas de la falta de ingresos por taquilla (el Prado se autofinancia en un 70%) y de patrocinios. En cuanto al futuro y a falta de unos presupuestos generales, el Prado se muestra optimista sobre el Salón de Reinos, aunque admiten que quizá las fechas tengan que modificarse.

Museo Reina Sofía

El Reina Sofía también se reencuentra con el público el sábado. Reduce su aforo a 938 personas, una tercera parte del previsto en las salas abiertas antes del confinamiento. La entrada, este fin de semana, será gratuita. Después, el precio se reducirá cinco euros; ya que todavía la oferta no es completa y la apertura de los espacios del museo se hará de manera progresiva.

Se van a mantener las franjas horarias gratuitas y como novedad, el Museo, solo por el momento, cerrará los domingos por la tarde. Hay señalización para el recorrido, no habrá venta de entradas física, se hará por internet. Se eliminan las visitas guiadas y las visitas de grupos, por el momento, y se implementará la comunicación por redes sociales y por la web, ya que no podrá haber folletos en papel.

El director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, junto al cuadro de Pablo Picasso 'Guernica' / Eduardo Parra (Europa Press)

Centra su oferta en su gran baza: El Guernica. El cuadro de Picasso y todas las salas aledañas, que giran en torno a la pintura de la época, serán las más destacadas de esta reapertura. "Toda la zona de la República y la Guerra Civil tiene dos elementos fundamentales, la idea de urgencia. Los artistas eran muy conscientes de que estaban en un momento en el que tenían que redefinir cuál era su papel en la sociedad Hoy en día es algo que vuelve a estar de actualidad. También la idea de solidaridad, y esto es un elemento importante", explica Manuel Borja Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Todo cobra un nuevo enfoque tras el coronavirus. Esa es la consigna del Reina Sofía en la reapertura. Por eso, junto al Guernica, los visitantes podrán ver el cubismo, que convirtió el arte en un lenguaje global después de la Primera Guerra Mundial. "Este elemento de globalidad es algo que también es un elemento sobre el que tenemos que reflexionar, porque lo que nos ha hecho ver el COVID-19 es que aquí tenemos la globalización", añade el responsable del museo.



Por supuesto, otro emblema del museo, importante en esta reapertura, será Dalí. "Esos elementos interiores, de líquidos, de sangre, de elementos microscópicos, que tienen que ver con esta situación en el que el mundo ha sido parado por un virus", dice Borja Villel. Junto a ellos, una pintora, Ángeles Santos, una mujer que reflexiona sobre los modos de vida, algo que estamos haciendo ahora. "Esta gran pieza es para nosotros fundamental", añade.



El sábado abrirá casi toda la segunda planta, el claustro de la primera planta (donde se exponen obras de Juan Muñoz y Richard Serra, el jardín central del edificio Sabatini con su Carmen de Calder, la terraza y el patio del edificio Nouvel. "El jardín implica mucho, porque este edificio era un hospital, en su momento hubo muchas críticas y hoy este elemento del hospital tiene que ver con el cuidado de los demás y con la hospitalidad, nos parecía importante". También el Palacio Velázquez del Parque del Retiro, con la exposición temporal dedicada a Mario Mertz. Todavía tendrán que pasar algunos días para que el público pueda entrar en La Biblioteca y Centro de Documentación del Museo.









Museo Thyssen-Bornemisza

El museo abre este sábado todas sus salas con un aforo máximo de 1.200 personas. El Thyssen mantendrá abierta toda su colección y las dos exposiciones temporales que ya estaban antes del confinamiento y que han sido prorrogadas: 'Rembrandt y el retrato en Ámsterdam', hasta el 30 de agosto y 'Joan Jonas: Moving Off The Land II', hasta el 13 de septiembre. La muestra dedicada a Rembrandt permitirá la entrada de 100 personas cada hora y en la de Jonas estará permitida la presencia de 65 personas al mismo tiempo. En ambas exposiciones, entrarán 25 personas cada 15 minutos.

El museo mantendrá sus horarios habituales, de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas (las exposiciones se abrirán los sábados hasta las 21.00 horas) y los lunes, de 12.00 a 16.00 horas, únicamente la colección permanente y con acceso gratuito. El museo también recomienda la adquisición de entradas a través de la página web, entradas que mantienen su precio habitual.

Entre las medidas higiénicas, el visitante se encontrará con felpudos desinfectantes a la entrada, será obligatorio el uso de mascarillas y preservar distancia personal de 2 metros. Además, el servicio de seguridad evitará las aglomeraciones y se llevará a cabo una "política de desinfección especialmente intensa". No habrá audioguías, catálogos o folletos y se permitirá la libre circulación por todas las salas, sin recorridos unidireccionales establecidos. En las taquillas se han instalado mamparas y a lo largo de todas las salas habrá dispositivos de gel hidroalcohólico. La cafetería y las terrazas del museo abrirán, si Madrid pasa a fase 2, el próximo miércoles.

El museo, que ha tenido que aplazar sine die la exposición del pintor norteamericano Alex Katz, sí mantiene sus planes de inaugurar en octubre 'La Máquina Magritte', una de sus grandes apuestas de la temporada.

En cuanto a las estimaciones de pérdidas económicas provocadas por la pandemia, el director del Thyssen, Evelio Acevedo, cifra en torno a los 7 millones de euros el impacto negativo en sus cuentas anuales. Unas estimaciones derivadas no solo de la ausencia de ingresos por taquilla, sino también de eventos corporativos. Además, el Museo prevé que el flujo de turismo se verá reducido este verano, y los visitantes internacionales representan un 60% del público del museo.