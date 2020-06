Kevin Prince Boateng: "¿Cómo sería si quitases a todas los negros del deporte? Aburrido"

Kevin Prince Boateng ha sido muy contundente sobre el racismo tras las múltiples protestas por la muerte de George Floyd, último caso de violencia policial en Estados Unidos.

El actual centrocampista del Besiktas explicó, durante una entrevista en Sky Sports, los incidentes racistas que ha vivido a lo largo de su carrera -llegó a abandonar un partido cuando jugaba en el Milan- y criticó que los gestos del mundo del fútbol "no son suficientes".

"Coge a todas las personas negras y sácalas del deporte. Y a todos los actores negros y quítalos de las películas. ¿Cómo sería? Aburrido. Me gustaría un día que ningún jugador negro fuese a trabajar. Quizás en el cumpleaños de George Floyd. No porque no queramos trabajar o como falta de respeto al club, sino para honrar a la comunidad negra", explicó.

El ex del Barça y Las Palmas, entre muchos otros, también explicó los insultos racistas más repetidos que ha recibido. "Gestos de mono: por cada gol que metes, te dan un plátano. 'Te meteremos en una caja y te devolveremos a tu país', me han llamado 'negrata' muchas veces, me han tirado agua para que me limpiase la suciedad...", añade.

El día que Boateng no aguantó más

Boatengo abandonó un amistoso en 2013 por recibir cantos racistas desde la grada durante un amistoso del AC Milan y el Pro Patria, de la cuarta división italiana. El partido terminó siendo suspendido después de que el futbolista alemán se quitase la camiseta y tirase el balón a la grada antes de abandonar el campo seguido por sus compañeros.

"Cuando era joven intentaba ignorar el racismo y tragármelo. La gente que me conoce me dice que lloraba, me iba a casa y nunca decía nada. Yo les digo que es porque era un cobarde, no era lo suficientemente fuerte. Ya no soy un cobarde, ese fue el momento en el que dije que ya era suficiente. Me sentí triste y enfadado, quería enseñarle al mundo que no iba a dejar que me hicieran eso nunca más", explicó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.