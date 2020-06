"Nunca se me pasó por la cabeza": Saúl Ñíguez aclara el "revuelo" por su mensaje en las redes

Más de un seguidor del Atlético de Madrid ha mostrado en los últimos días su preocupación por los mensajes que publicaba en las redes Saúl Ñíguez. El jugador del equipo rojiblanco anunciaba que en tres días comunicaría su "nuevo club", dando lugar a una cuenta atrás que culminó con el anuncio de la puesta en marcha de un club en Elche cuya finalidad era formar a centenares de promesas del fútbol.

El canterano del Atlético ha hablado sobre esta pequeña polémica en las redes en una entrevista concedida al diario AS en el que asegura que nunca se le pasó por la cabeza que su mensaje pudiera ser interpretado como que se iba a marchar de su actual equipo. "Nunca se me pasó por la cabeza que, en medio de dos competiciones, LaLiga y Champions League, la gente pudiese pensar que yo me iba a ir", asegura.

Pues al final va a ser cierto su fichaje por el Manchester United por 80 millones... — ◆ ♧ alex◇ ♣ (@pope_fuenla) May 31, 2020

De hecho, Saúl recalca que muchos seguidores especularon sobre la creación de un nuevo equipo de eSports, algo que no se ajustó a la realidad del proyecto del futbolista. Además, insiste en que había algunos elementos que dejaban claro que no estaba jugando con una posible salida del Atlético: "Cuando pongo el nuevo club, pongo los colores corporativos del club, una nueva ilusión que es para mí crear este nuevo proyecto en el que llevo trabajando desde hace un par de años [...] Poco a poco iba adelantando lo que era, por eso no pensé que se crearía tanto revuelo".

Puesta a punto del equipo

El Atlético de Madrid regresó este jueves al trabajo después del día de descanso de ayer sin los lesionados Joao Félix, Ángel Correa y Sime Vrsajko ni Diego Costa, que se ejercitó al margen para presentarse a firmar un acuerdo por un delito fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid.

Costa no pudo entrenarse con sus compañeros porque tuvo que acudir esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid para firmar un acuerdo de conformidad por un delito de fraude contra la Hacienda española de 1,1 millones de euros, por el que aceptó pagar una multa de 543.000 euros.

Por su parte, sigue trabajando aparte el portugués Joao Félix, con un esguince en la rodilla izquierda y descartado para la vuelta a la competición el domingo 14 de junio contra el Athletic en San Mamés, ya que además de la dolencia está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Al margen también estuvieron el argentino Ángel Correa, con una lesión muscular desde la semana pasada, y el croata Sime Vrsaljko, que se sometió a una artroscopia hace dos semanas para retirar material de la operación de rodilla a la que se sometió hace un año. Ambos son duda para el reestreno liguero.

