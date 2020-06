El presidente del Gremio no entiende que se dude de Arthur

El futuro de Arthur es uno de los asuntos de moda en el Barça. En el Què t’hi Jugues! de SER Catalunya hemos hablado sobre el brasileño con el presidente de su anterior club, Gremio de Porto Alegre, Romildo Bolzan, para saber qué opina de que el Barça quiera incluirlo en la operación Pjanic.

¿Entiende que el Barça quiera incluir a Arthur en un trueque con Pjanic?

“Arthur es un jugador técnicamente muy bueno, es un crack. Participa perfectamente en el juego y puede dominar completamente el partido. Tiene capacidad de llegar a gol, para mí es un crack. Es verdad que ha podido pasar por alguna fase en la que no ha respondido a las expectativas, pero es un jugador que será extremadamente importante a cualquier club que esté: es lúcido, claro, inteligente, capaz de articular un equipo entero. Me sorprende que se hable de su futuro y que el Barça pueda dejarlo marchar, porque al Gremio era un crack”.

¿Arthur puede llegar algún día a ser el líder del medio del campo del Barça?

“Sí. Tiene todas las condiciones técnicas para ser el líder del medio del campo del Barça. El Barça tiene jugadores consagrados mundialmente, pero Arthur para mí, también está a la altura de estos jugadores. Tiene conceptos técnicos, tácticos y de visión de juego suficientes para ser el líder del Barça”.

¿Gremio ya ha cobrado los 40 millones del traspaso de Arthur (31 millones de euros y 9 en variables)?

“No, todavía no. Hay una parte variable que dependen de cosas que no se han cumplido. Pero estamos cerca de cobrarlas todas, hay algunos bonus que todavía no se han cumplido. Los bonus son por renovaciones, para jugar, por minutos…y hay alguno para el jugador también”.

¿El traspaso de Arthur fue un traspaso barato?

“No, creo que tal como estamos, en un contexto de crisis mundial, estamos en un precio razonable a día de hoy, un justo precio en relación al mercado brasileño y europeo”.

¿A Arthur le hubiera ido bien jugar a otro equipo europeo antes de llegar al Barça?

“Creo que no. Arthur tiene condiciones técnicas para jugar bien en el Barça. Sus condiciones hace que pueda ir directamente a Barcelona”.

¿Qué consejo le daría a Arthur de cara a su futuro?

“Arthur sabe el que tiene que hacer. Es un jugador muy bien formado, inteligente y sabe perfectamente el que tiene que hacer”.

La última, entre Arthur y Pjanic, ¿con quién se queda?

“Obvio, con Arthur”.

