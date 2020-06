Arthur, la llave de Pjanic

La llave para el fichaje de Miralem Pjanic por el Barça la tiene Arthur Melo. El brasileño es el futbolista elegido por la Juve para entrar en la operación y el Barça lo ve con buenos ojos, el problema es que Arthur no se plantea marcharse y según su entorno no va cambiar de opinión, tiene claro que su futuro está en el Camp Nou. Ante esta situación, fuentes del área deportiva del Barça consultadas por la SER reconocen que si no logran convencer a Arthur, Pjanic no se moverá de Turín. Al mismo tiempo, otras fuentes cercanas a la vecchia signora también admiten que si el brasileño no acepta, Pjanic, que desea vestir de azulgrana, deberá seguir en la Juventus porque la condición que ponen los italianos es que el intercambio sea por Arthur. Desde el Barça asumen también que va a ser muy difícil convencer al jugador para que salga, porque ha demostrado por activa y por pasiva que su única intención es seguir en Barcelona. Así que en los despachos del Camp Nou, a pesar de que no tiran la toalla todavía, ven que sin Arthur, las opciones de incorporar a Pjanic ahora mismo son remotas.

El nombre de Dembélé, sobre la mesa

El nombre de Ousmane Dembélé se ha puesta también sobre la mesa durante alguna negociación, pero el francés tiene claro que su futuro pasa por el Barça. Su intención es recuperarse cuanto antes de la última lesión muscular que sufrió y demostrar que puede tener sitio en el equipo. El Barça está dispuesto a escuchar propuestas por el delantero francés y valora incluso incluirle en alguna operación, pero al mismo tiempo desde el club reconocen que será muy difícil que pueda salir. Recordemos que el Barça necesita cerrar operaciones para ingresar unos 70 millones de euros antes del 30 de junio y cuadrar las cuentas. La gran dificultad será convencer a algunos jugadores para que acepten dejar Barcelona.

