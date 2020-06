Guía para recuperar el dinero de servicios como compras o viajes, no prestados en la crisis del coronavirus

Durante el estado de alarma han estado paralizados los plazos en los contratos pendientes. Desde este jueves, recuerda el Ministerio de Consumo, esos vuelven a correr. Y es el momento de reclamar la resolución de los contratos no cumplidos, en la compra de bienes o la prestación de servicios. Los trámites pueden variar según los territorios y el departamento que dirige Alberto Garzón ha puesto en marcha una aplicación en su web para orientar a consumidores y usuarios.

Esto es de aplicación para los contratos de compra por internet o de prestación de servicios, como viajes, espectáculos, seguros o gimnasios, entre otras muchas posibilidades. A partir de este jueves tenemos 14 días para pedir la resolución de esos contratos -anularlos y pedir la devolución del dinero ya pagado- por alguna mercancía que no nos ha llegado, un espectáculo no disfrutado, o reclamar las mensualidades del gimnasio o la guardería no usados durante el confinamiento.

Hay todo tipo de casos, a menudo de competencia autonómica, con normas y trámites distintos para resolverlos. Puede ser un auténtico laberinto, y el Ministerio de Consumo ha decidido acudir en ayuda de los usuarios con una aplicación en su web para orientarles en cada problema según su lugar de residencia.