Acusan a Ayuso de plagiar un vídeo del Véneto para concienciar contra la relajación frente al coronavirus

"Yo ya no tengo miedo", reza la primera carátula del vídeo que ha difundido Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid para concienciar sobre la relajación frente al coronavirus: si no cumplimos las medidas higiénico sanitarias el riesgo de contagio se acrecienta. Lo cierto es que de lo que no tienen miedo algunos es de plagiar un vídeo que se hizo viral hace semanas en la región del Véneto, en Italia, que advertía precisamente de lo mismo. O al menos es de lo que acusan algunos a la presidenta.

En el vídeo se puede ver a diversas personas en terrazas, con amigos, incumpliendo las medidas para evitar contagios, esto es, distancia interpersonal, uso de mascarilla cuando no se pueda esto último y respetar las limitaciones grupales. Sin embargo, el vídeo se detiene en un punto y comienzan a reproducirse imágenes del hospital de campaña de Ifema y de las UCI que tan saturadas estuvieron en nuestro país.

El 24 de mayo, se hizo viral en redes sociales un vídeo que reproducía exactamente lo mismo. Vídeos de amigos, sin respetar las medidas y, de repente, todo se detenía para mostrar camas UCI llenas de personas. Por eso, muchas personas acusan a la Comunidad de Madrid de plagiar esta publicación. Eso sí, con evidente peor calidad.