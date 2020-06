Antonio Pagudo, de su salida de 'La que se avecina': "No pretendía protagonizar una serie de la competencia"

Antonio Pagudo se estrena como gran protagonista de una serie de televisión. Lo hace en 'Benidorm', el nuevo título de ficción de Antena 3 que Atresplayer Premium estrena en primicia el próximo domingo 7 de junio, y tras doce años interpretando a Javier Maroto en 'La que se avecina'. En Cadena SER hablamos con el actor sobre esta aventura profesional que va a marcar un antes y un después en su carrera y de su polémica salida de la comedia estrella de Telecinco.

Pregunta: ¿Cómo llega 'Benidorm' a tu vida?

Respuesta: Llegó con una llamada de mi representante. Iba con mi familia a un balneario a celebrar el cumpleaños de mi hijo y cuando llegué ya tenía la separata. Esto fue un 4 de octubre, el 8 hice el casting y dos días después me llamaron para decirme que estaba dentro. Fue todo muy rápido. El casting fue maravilloso y hubo mucha conexión. Conseguimos lo que necesitaba la serie.

P: Pasas de 'LQSA', una comedia completamente coral, a una serie en la que llevas casi todo el peso. ¿Cómo se enfrenta uno al hecho de ser ahora el gran protagonista?

R: No me lo planteé cuando llegué al proyecto. Fue después cuando me di cuenta que hay que estar y hay que liderar. No se puede escurrir el bulto. En el elenco hay grandes profesionales, pero necesitan que el protagonista esté a lo que está, que aporte toda la energía e intente que las cosas sucedan sin conflictos, liberando a todo el mundo de esas presiones y estupideces que a veces están relacionadas con nuestro trabajo.

P: Viendo el primer capítulo es inevitable que surjan algunas comparaciones con 'Allí abajo'. Misma productora, misma cadena, un personaje que se traslada a otro lugar para cambiar radicalmente de vida…

R: Al que le recuerde 'Allí abajo', por mucho que yo le diga, no va a salir de ahí. Si en tu cabeza te huele a algo te va a oler siempre. La pretensión de la serie es alejarse de 'Allí abajo', hacer una cosa diferente. Se pretende que la comedia venga a través de la acción, no tanto del chiste. No nos hemos planteado en hacer o no hacer algo por si se parece a 'Allí abajo'. Hemos ido creando y sintiéndonos cómodos.

Ya está todo inventado. No hay nada que se nos pueda ocurrir ahora y que no haya otras cuatro series más de eso. Es muy difícil intentar colocarse en la posición de ofrecer algo diferente, pero también es una tontería. La gente tiene la posibilidad de ver otras cosas. Estamos en un momento maravilloso en el que hay muchos productos, mucha oferta.

P: Los capítulos de 'Benidorm' no llegan a los 50 minutos y venías de hacer 90 por cada uno de 'La que se avecina'.

R: Los 50 minutos te deja tiempo para hacer el trabajo un poco mejor. Es la medida perfecta. Si quieres disfrutar de 90 minutos te puedes ver dos capítulos, pero a la hora de trabajar hemos tenido la posibilidad de estar a gusto. El rodaje ha sido cómodo, no hemos tenido prisas ni la hora pegada al culo.

P: Antes de verse en Antena 3 se va a estrenar en primicia en Atresplayer Premium, la plataforma de pago de la cadena. ¿Qué opinas de este tipo de estrategias que priorizan el streaming al abierto?

R: Al principio, nos daba más miedo, pero hoy en día tenemos clarísimo que esto va a ser así. Esto va a cambiar y me parece genial. El espectador tiene el poder de decir qué ve, cómo lo ve y cuándo lo ve. Y eso hace que una serie se vea más. Antes en emisión, un martes por la noche, veías un capítulo y, si la semana siguiente no podías verlo, ya no seguías la serie porque te habías perdido un trozo importante de la serie. Ahora podemos contar las historias mejor y tiene un visionado en abierto bastante agradecido por todo lo que aparece: la historia, la luz…Estamos evolucionando y es bueno para todos.

P: ¿Cómo es la vida sin 'La que se avecina'?

R: Me acompaña continuamente. Son cinco o seis capítulos los que se emiten diariamente en FDF. No sabes la cantidad de veces que paso por la parrilla y me veo. Lo maravilloso es que ahora vuelvo a ser espectador. Era superfan de 'Aquí no hay quién viva' y cuando empecé a trabajar en 'La que se avecinap perdí esa cosa de descubrir lo que pasaba.

P: ¿Por qué lo dejaste?

R: Simplemente no llegamos a un acuerdo. No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios, no llegamos a un acuerdo y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado. Cada uno es dueño de su empresa y puede hacer lo que quiere con ella. Tampoco hay que apegarse tanto a las cosas y tomárselo tan personal. Me hubiera gustado cerrar bien mi trama, pero cada uno hace lo que quiere con su empresa y ahí yo no me meto.

P: El cambio no te ha salido nada mal.

R: Bueno, yo no pretendía protagonizar una serie de la competencia. Te lo juro. El que me conoce sabe que no era mi intención. Soy un hombre de teatro, me gusta sentirme artista y hacer las cosas como las entiendo y vivo guay con esa idea. No lo pretendía, pero ha salido así. Además, 'Benidorm' me ha ayudado a volver a conectar con un montón de compañeros con los que hacia mucho tiempo que no coincidía.

P: ¿Qué planes tienes ahora?

R: Ahora empieza nuestra lucha. Cuando todo el mundo vuelve a la actividad nosotros no podemos. Va a ser complicado. Me incorporaba a la gira de 'Perfectos desconocidos', que iba para mediados de julio, y ahora ya vamos para mediados de agosto. Estoy preocupado porque necesito el contacto del público, eso es lo que me motiva, me da energía y me hace sentir que estoy enchufado con lo que estoy haciendo.

En cuando a 'Benidorm', no me cabe ninguna duda que vamos a continuar. No está confirmada una segunda temporada, pero lo sé y lo sentimos todos.