"Los pelos de punta": el aplaudido homenaje de 'OT 2020' a George Floyd

La muerte de George Floyd, el hombre afroamericano que murió asfixiado por un agente de la policía, está dando la vuelta al mundo gracias al movimiento #blacklivesmatter que comenzó con las protestas en Estados Unidos, un movimiento que ha conquistado las calles, pero también las redes sociales y los medios de comunicación.

Este miércoles, 'Operación triunfo' quiso homenajear a Floyd en horario de máxima audiencia a través de 'Lay All Your Love On Me', una canción que interpretaron Nia, Anaju, Flavio, Hugo, Samantha y Maialen, finalistas del programa de Televisión Española, nada más arrancar la Gala 12 de la edición. Los concursantes terminaron este tema de ABBA de rodillas, un claro gesto con el que también se sumaron a la corriente de #blacklivesmatter.

El homenaje de 'OT 2020' a George Floyd fue muy aplaudido en redes sociales. En Twitter concretamente, los usuarios agradecieron al talent musical que produce Gestmusic que tuvieran este gesto con un movimiento que está dando la vuelta al mundo:

Le acaban de hacer un homenaje a George Floyd!!! #OTGala12 — Lucas Vii🏳️‍🌈🎹🎤 (@Lucasinvii) June 3, 2020

El homenaje a george floyd me ha puesto los pelos de punta #OTGala12 — 🔇🍿🌧 (@aitanareche__) June 3, 2020

el homenaje de OT a George Floyd? Increíble #OTGala12 — Dani (@daniguadix_) June 3, 2020

QUE AL FINAL HAN PUESTO LA RODILLA EN HOMENAJE A GEORGE FLOYD 😭😭😭😭😭😭😭 #OTGala12 — gigi 🕊 (@ggirlzzzz) June 3, 2020

lo de arrodillarse ha sido por George Floyd? porque si es así lo aplaudo hasta con las orejas #OTGala12 — a.🌵 (@bronzellas) June 3, 2020

Finalazo del Lay all your love on me con todos arrodillados en homenaje a George Floyd ✊🏿 ¡Grandes estxs chicxs!#BlackLivesMatter#OTGala12 — Beatriz González (@cutrecina) June 3, 2020