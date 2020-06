"Son una desgracia": el representante de Bale arremete contra la prensa española

El comportamiento de Gareth Bale lo ha convertido en numerosas ocasiones en el punto de mira de la prensa. Sin embargo, Jonathan Barnett, su agente, asegura que todo lo que se publica es mentira y culpa a la prensa de las polémicas situaciones en las que se ha visto envuelto su representado.



Comentaba en una entrevista para Talksport que : “Nunca ha salido nada malo del Real Madrid sobre Gareth Bale, y Zidane nunca ha dicho nada malo sobre Gareth Bale, pero la prensa sigue inventando cosas”.

Además, añadía que: "La relación con el club siempre ha sido buena. Yo he tenido una relación fantástica con el presidente, el director ejecutivo y Zidane. Obviamente hemos tenido algunas palabras entre nosotros, pero quién no tiene una discusión alguna vez. En cualquier caso, nunca fue personal y ni en mal tono, sino en buenos términos”.

A la hora de buscar un culpable, apunta a la prensa española: “Los llamados expertos aparecen en televisión una y otra vez y dicen cosas como que el mayor problema con Gareth Bale es que no habla español, y es una desgracia. Esas personas nunca lo conocen y nunca le preguntaron a nadie, así que no tengo ni idea de dónde obtienen esta opinión. Gareth Bale habla español, por lo que no quiero escuchar a estos llamados expertos que se vuelven idiotas completos cuando van a la televisión a hablar basura”.

Añadiendo que: "También culpo a las compañías de televisión por atraer a estos llamados expertos. ¿Cómo pueden estos expertos en Gareth Bale hablar sobre él cuando no lo conocen. ¡Es un chiste!".

