"Llegamos a Canadá como refugiados de África": la increible historia detrás de la revolución de la Bundesliga

Alphonso Davies ha conquistado el mundo del fútbol. Con solo 19 años consigue atraer todas las miradas cada vez que toca el balón y sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego han hecho que se haga un hueco entre el once titular de Bayern de Múnich.



Pero la historia que se esconde detrás de la revelación de la Bundesliga es, como poco, complicada. "Pasamos por momentos difíciles cuando era muy joven, y estoy infinitamente agradecido a mis padres: su camino comenzó en la guerra civil de Liberia, y llegamos a Canadá tras pasar por Ghana. Puedo disfrutar cada día de mi vida, pero sé que hay otros lados de la vida. Intento transmitir a la gente lo importante que es sentir alegría. Intento hacerlo en el campo de fútbol".

Por ello, espera convertirse en una inspiración para todas aquellas personas que disfrutan con su juego, especialmente los ma´s pequeños: "Me gustaría ser una inspiración para muchos, muchos niños. Llegamos a Canadá como refugiados de África y hemos trabajado duro para todo. Creo que mi vida puede mostrar a la gente lo mucho que es posible si te mantienes fiel a ti mismo y no te dejas desviar del camino correcto. Cuando los niños de todo el mundo me ven jugar y escuchan mi historia detrás, es un bonito pensamiento que saquen motivación de ella y desarrollan también el valor para trabajar en sus propios sueños".

Más información

