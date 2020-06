La respuesta de Igea al tuit grosero de Girauta contra Ciudadanos: "Eso hasta la fase 3 no es posible"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha contestado a través de Twitter a un comentario del que fuera diputado de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta. El apoyo de Inés Arrimadas a las prórrogas del estado de alarma del Gobierno ha generado críticas a las que se ha sumado Girauta en un tono grosero.

En el mensaje de Girauta se puede leer: "Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha respondido el mensaje del exdirigente de Ciudanos. Para hacerlo se ha referido al actual plan de desescalada del Gobierno por la pandemia del coronavirus. "Eso hasta la fase 3 no es posible", ha sido el escueto mensaje de Igea.

Juan Carlos Girauta fue diputado en el Congreso por Ciudadanos desde 2016 a 2019. El 5 de mayo comunicó su baja Ciudadanos tras mostrar su desacuerdo con el voto a favor de su grupo parlamentario en el Congreso de prorrogar el estado de alarma pactado con el PSOE.