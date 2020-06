"Las actividades en sitios cerrados son muchísimo más transmisoras": la contundente reflexión sobre el 8-M

La doctora en bioquímica Margarita del Val, una de las mayores expertas del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha acudido este jueves a Espejo Público para analizar la crisis del coronavirus en nuestro país. Desde las "incongruencias" en las cifras en las notificaciones de fallecidos por la COVID-19 durante los últimos días hasta los eventos que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo en nuestro país: "Hace falta que se aclaren los datos del coronavirus para poder estudiarlos".

En dicha entrevista, la investigadora ha recordado que el pasado 8 de marzo no solo se celebró la manifestación feminista y que esta no fue la causa principal del aumento de contagios en nuestro país. En declaraciones a Susanna Griso, la doctora ha explicado que con el paso del tiempo hemos descubierto que las actividades en sitios cerrados son muchísimo más transmisoras de la infección de lo que son en sitios abiertos: "Las menos graves fueron las celebradas al aire libre".

"Lo siento por todos ustedes"

Sin embargo, y después de conocer nuevos detalles sobre la propagación del virus, la investigadora asegura que se podían haber prohibido cada uno de los eventos programados para esa fecha: "Se podían haber prohibido las manifestaciones y los partidos de fútbol. Se podría haber limitado el transporte público, haber cerrado los restaurantes, se podía haber evitado montarse en taxi e incluso se podía haber limitado la asistencia a los platós de televisión, que también es una mezcla continua de gente nueva". Pero, tal y como recuerda la experta, "no hicimos nada de todo eso".

Por todo ello, la investigadora asegura que no vale quejarse por tan solo una de las actividades: "Lo siento por ustedes". Bajo su punto de vista, deberíamos quejarnos por cada una de las actividades programadas para ese día: "Yo les cuento mi experiencia personal: yo fui a un restaurante y me arrepentí. Y el domingo decidí no ir a la manifestación".

La investigadora habla sobre el "baile de cifras"

Respecto al "baile de cifras" en los datos ofrecidos durante los últimos días por el Gobierno, la investigadora reconoce que es complicado poder analizarlos porque se están adaptando las metodologías. No obstante, asegura que es preferible hacer este reajuste ahora, en un momento más suave de la pandemia, antes que "en un momento crítico".

Sin embargo considera que es importante que queden bien claros para poder analizarlos en un futuro: "Hace muchos días que no hay datos que se puedan estudiar con claridad y hace falta que ya se llegue a acabar de aclarar esto. Es probablemente el momento adecuado".

Por último, y sobre el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que notificaba 48.000 muertes durante la crisis del COVID-19, la investigadora ha dado la razón a los datos y asegura que dichos muertos son consecuencia de la pandemia. Sin embargo, del Val reconoce que nunca se llegará a saber cuántas son como consecuencia directa de la infección por coronavirus. A pesar de ello, pide que queden los datos bien claros para saber cómo actuar en futuras pandemias.