Ibai llanos, narrador de eSports y streamer, protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales cuando, durante un evento publicitario de Adidas, saludó extrañamente a Leo Messi, capitán del FC Barcelona.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi



Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje



Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020

El propio Ibai analizó el vídeo del momento junto con el 'Kun' Agüero. Ambos analizaron cómo Ibai le dio la mano a Messi rápidamente y, visiblemente incómodo, se marchó. Ibai explicó que su comportamiento se debió a los nervios de conocer a uno de sus ídolos: "Hago algo raro con la mano y parece que no le saludo. Luego me voy sin mirar, esto sí que no lo entiendo. La liada, estaba nervioso".

Tras ver el vídeo, el jugador del Manchester City explicó que había preguntado Messi por la anécdota y que había recibido una nota de voz. "Te voy a salvar las papas, ¿sabés lo que es? Intentaré ayudarte con lo de Messi", comenzaba a explicar Agüero.

"Tengo noticias, exclusiva. Me contestó Leo, pero no te voy a decir si es bueno o malo", empezó a explicar el 'Kun'. "Estoy mirando que estás hablando con Ibai, decíle que está todo bien y no pasa nada. Me dejó remal delante de todos pero no pasa nada", decía Messi en el mensaje de audio. "Me salvaste las papas, por fin puedo entrar en Argentina", explicó Ibai.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.