Israel clausura más de un centenar de escuelas tras confirmar más de 300 contagios desde su reapertura

El Gobierno israelí ha anunciado este domingo que ya ha cerrado un total de 106 colegios y guarderías, después de que 330 alumnos y profesores hayan dado positivo por coronavirus desde el reinicio del año escolar hace tres semanas. Este nuevo cierre afecta a más de 16.000 alumnos y personal de las escuelas afectadas, y que actualmente se encuentran bajo cuarentena domiciliaria, informa 'The Times of Israel'. Además, otros cuatro diputados israelíes tuvieron que pasar a cuarentena en sus hogares, porque habían tenido contacto con su compañero de la Lista Conjunta Árabe Sami Abu Shehadeh, quien confirmó su contagio este pasado miércoles. "Todos debemos asumir que la batalla aún no ha terminado", hizo saber el diputado árabe en redes sociales.

La rapidez con la que Israel cerró el país para contener el virus solo se ha visto igualada por su celeridad a la hora de reabrirlo. Los colegios reanudaron su actividad el 17 de mayo y hoteles, piscinas y restaurantes hicieron lo mismo diez días después. Las playas de Israel están ahora repletas de bañistas que, según testigos de la agencia DPA, están ignorando el uso obligatorio de la mascarilla.

Hasta este domingo el país ha registrado un total de 17.783 casos y 297 fallecidos por la epidemia, tras nuevos repuntes de casos que han obligado a las autoridades a plantearse la posibilidad de advertir sobre un segundo brote de contagios. De hecho, y según el canal N12, el director general saliente del Ministerio de Salud, Moshe Bar Siman Tov, se refirió al reciente aumento de personas infectadas como una "segunda ola", aunque posteriormente negó haber hecho estos comentarios.

El nuevo viceministro de salud de Israel, Yoav Kisch, se apresuró a matizar que "es demasiado pronto para decir que estamos experimentando un nuevo brote", en declaraciones a la emisora Reshet Bet. "De momento creo que hay que establecer una rutina diaria que nos permita vivir una vida casi ininterrumpida", ha añadido.