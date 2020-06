Casey Stoner, sobre su marcha de Repsol Honda: "La joven promesa no me quería cerca"

Casey Stoner tiene un lugar destacado en la historia de Moto GP. En primer lugar por proclamarse campeón de la categoría reina en 2007 y 2011, y en segundo por su prematura retirada la siguiente temporada con solo 27 años.

No dejó del todo el mundo de las motos ya que, desde el primer momento, siguió vinculado a Repsol Honda como piloto probador. Allí coincidió con un jovencísimo Marc Márquez que daba sus primeros pasos en Moto GP. Ahora, ha explicado en GP One que dejó de ser probador de Repsol Honda "porque la joven promesa no me quería cerca".

Además, Stoner, coincidió con otro español, con Jorge Lorenzo varios años más tarde, en esta ocasión en Ducati, de donde también acabó dando un paso a un lado: "Me aparté, sentí que no podía darles lo que necesitaban. A veces los pilotos no entienden algunas cosas, ven los datos, creen que es la dirección correcta y no siempre lo discuten con otros pilotos".

El australiano ha explicado por qué dejó las carreras en un primer lugar y las razones que le llevaron a volver prácticamente de inmediato como piloto probador: "Sin duda, habría peleado por el campeonato, aunque no sé si hubiera ganado otro (...) Tuve un pequeño deseo de volver, pero no necesariamente de correr. Me gustaban las prácticas y tener esa pizca de presión para poner todo un su lugar, lo disfrutaba. Las carreras no eran mi parte favorita, hay una gran presión ".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.