Sneijder elige al jugador con más talento del Real Madrid: el que estuvo tres meses sin hablarle

Wesley Sneijder sigue acordándose del Real Madrid. En esta ocasión, lo ha demostrado en una entrevista en 'Sportsmail' en la que recomienda a Lautaro Martínez que fiche por el conjunto blanco en lugar de marcharse al FC Barcelona, el club más interesado por hacerse con los servicios del delantero del Inter.

En la charla, el neerlandés habla del jugador más talentoso que ha visto con la camiseta blanca. Y lo tiene muy claro: "Sin duda digo a Guti". Curiosamente, hace unos años el centrocampista confesó en Fox Sports NL que había mantenido diferencias con el canterano del Real Madrid. "Cuando llegué al Madrid, rápidamente comencé a entrar en el once inicial. Guti no me habló durante tres meses porque empezó a estar en el banquillo", dijo en noviembre de 2019.

En ese momento aseguró que el problema terminó pronto porque empezaron a jugar juntos y llegaron a tener una "gran armonía". Según dice en aquella entrevista, podían predecir dónde iban ambos sin mirarse. "Es un fenómeno, el que más me ha impresionado", comentó.

Aunque recomienda a Lautaro irse al Real Madrid porque es "física y mentalmente fuerte", cree que Frenkie de Jong acertó al marcharse al Barcelona porque "entendió que su fútbol es perfecto" para ese equipo. "De Ligt eligió otra cosa, pero Frenkie tomó la decisión perfecta", aseguró.

