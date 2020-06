"No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas": el rapero Ayax estalla contra dos concursantes de 'OT'

La edición de Operación Triunfo 2020 llega a su fin, de hecho es este miécoles la gala donde se elegirá al ganador de este curso: entre los candidatos están Nia, Flavio, Anaju, Eva y Hugo. Estos dos últimos son los protagonistas de la última polémica del programa ya que inocentemente han hecho una versión de la canción 'Reproches' de los gemelos Ayax y Prok. Ha sido uno de los integrantes de esta banda de rap española quien ha respondido: "No me paséis más a los dos inútiles de Operación Triunfo".

Mensaje de Ayax en su cuenta oficial / Instagram

"No me paséis más a los dos inútiles de 'OT' porque cada vez que me los pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden. ¡No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas! Qué asco", ha escrito Ayax en su cuenta oficial de Instagram. Las reacciones a este mensaje no se han hecho esperar, tanto en favor como en contra del rapero del barrio del Albaicín en Granada. "Los de 'OT' cantando 'Reproches' de Ayax y Prok es como si yo me pongo a tocar la novena sinfonía de Beethoven" o "es que no podéis hacerle esto a una canción de Ayax y Prok por dios santo" son algunos de los comentarios que se encuentran en Twitter, donde el nombre del artista ha sido primera tendencia en España llegando a más de 17.000 mensajes.

"Espero no ser la unica que no tenia ni idea de quien era Ayax", "me parece la verdad una falta de respeto eso que acaba de hacer, solamente son dos chavales que escuchan su música y se han puesto a cantarla ¿qué hay de malo en eso?, ¿qué pasa que porqque estén en OT ya dan asco? Gente como ellos son los que les dan de comer", han escrito otros usuarios de la red social apoyando a los concursantes del programa de TVE.

Los de OT cantando Reproches de Ayax y Prok es como si yo me pongo a tocar la novena sinfonía de Beethoven — 𝔞𝔫𝔡𝔯𝔢𝔞 ۞ (@a_drxea) June 9, 2020

La peña: ayax agradece que los de ot le han dado visibilidad a reproches aunque la cover fuera mala



Reproches: pic.twitter.com/9ni2Z376r7 — Frida🇮🇨 (@elenahoudson) June 9, 2020

Espero no ser la unica que no tenia ni idea de quien era ayax #CanalOT9J pic.twitter.com/ilhhLbTP2U — Flavio y Nia Ganadores💘 (@juliaa_gn1016) June 9, 2020

La final de Operación Triunfo, este miécoles

La última edición de Operación Triunfo ya tiene a sus cinco finalistas tras haber logrado Anaju, por elección del jurado, y Flavio, por los votos del público –con un 36% frente al 33% de Maialen y el 31% de Samantha–, sus respectivas plazas en la gala final, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio y proclamará, finalmente, al ganador de Operación Triunfo 2020, que se llevará 100.000 euros.

Será, así, el ganador de la edición más atípica de la historia del 'talent' musical, accidentado a todos los niveles. No solo tuvo que ser paralizada por la pandemia mundial del coronavirus sino que también se convirtió en foco de polémicas por supuestos comentarios machistas, bullying y conductas agresivas por parte de algunos de sus concursantes así como por aquel sonado manifiesto protaurino de la cantaora Estrella Morente y el discurso ciertamente político de Anna Pacheco en una charla feminista impartida en la Academia.