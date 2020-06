Dybala se deja querer por el Barcelona: "Sería bonito"

Con 7 goles y 9 asistencias en la Serie A, está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera y finaliza contrato en 2022. Transfermarkt tasa al argentino Paulo Dybala en 72 millones de euros, y eso sin tomar en consideración la volatilidad de las cifras de traspaso cuando los jugadores se acercan al final de su vinculación con el club.

En esta situación, el argentino se ha dejado querer por el Barcelona en una entrevista en la CNN: "El Barça es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar ahí con él, pero la Juventus también es una entidad muy grande, llena de historia, donde juegan grandes futbolistas como Cristiano o Buffon".

Precisamente sobre el tejado de la Juventus es donde pone la pelota el '10': "Me queda año y medio de contrato, no es mucho y entiendo que con el coronavirus para el club es complicado, pero otros renovaron. Aprecio mucho al club y su gente, tengo buena relación con el presidente y quizás dentro de poco venga a hablar conmigo... o no".

No es la primera vez que Dybala mira cara a cara a la posibilidad de salir de Turín, ya que en dicha entrevista también ha explicado que el pasado verano se interesaron por él clubes como el Manchester United, el Tottenham o el PSG debido a que la Juventus no parecía querer contar con él. "Sin embargo, mi intención en ese momento era quedarme y, tras el cierre de mercado y la llegada de Sarri, crecí mucho", ha explicado.

