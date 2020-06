Directo | Funeral de George Floyd

Estados Unidos despide este martes en una iglesia de Houston (Texas) a George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la Policía en Mineápolis (Minesota) ha desencadenado multitudinarias protestas contra el racismo y la violencia policial.

El caso George Floyd

El cuerpo de George Floyd no tenía pulso en la ambulancia que le trasladaba al hospital. El equipo de emergencias intentó reanimarle pero, 90 minutos después del macabro episodio policial en el que un agente le estranguló en plena calle, fue declarado muerto. En el vídeo que grabó una viandante se ve a Floyd esposado, tumbado en el suelo boca abajo, con la rodilla del policía sobre su cuello diciendo que no puede respirar, ha dado la vuelta al mundo. “No puedo respirar”, dice. “Por favor, me voy a morir. No puedo respirar”.

Cuando el agente levanta la rodilla, Floyd no se mueve. Le sangra la nariz. Tiene los ojos cerrados. Una de las personas que contempla la escena grita “le acaban de matar”. El informe policial dice que Floyd tenía “problemas médicos” pero no menciona que un policía le estuvo presionando el cuello con la rodilla durante varios minutos hasta que dejó de responder.

Ocurrió el martes, 26 de mayo, por la tarde. Esa misma noche miles de personas salieron a protestar en las calles de Minneapolis, pidiendo justicia para Floyd en unas protestas que han saltado al panorama internacional.