¿Cuándo volverás a abrazar o acudir a un concierto?: esta es la respuesta de 500 epidemiólogos

Cada vez estamos más cerca de la bautizada como "nueva normalidad". Tras más de dos meses en confinamiento y un plan de desescalada por fases que se ha desarrollado durante las últimas semanas, la sociedad española se enfrentará próximamente a un nuevo escenario nunca antes visto en la historia de nuestro país. Un escenario en el que iremos volviendo paulatinamente a la normalidad sin olvidar que el virus sigue presente.

Esto ha provocado que vez sean más las personas que se preguntan qué es eso de la nueva normalidad y de qué manera nos afectará en los próximos meses. Por esa misma razón, y para conocer más sobre el escenario al que nos enfrentaremos próximamente, The New York Times ha compartido una encuesta con más de 500 epidemiólogos en la que han tenido que dar a conocer cuándo volverán a hacer acciones cotidianas. Desde ir a un concierto hasta abrazar a un amigo. Estos han sido los resultados:

La nueva normalidad para los epidemiólogos: desde irse de vacaciones hasta trabajar en una oficina

El 64% de los epidemiólogos consultados por The New York Times aseguran estar dispuestos a manipular cualquier tipo de correo sin ningún tipo de precaución a partir de las próximas semanas. También a consultar a un médico para una cita no urgente (60%), a irse de vacaciones (56%) e incluso a cortarse el pelo en un salón de belleza o peluquería (41%).

No así para asistir a cenas, para las que un 46% de los encuestados aseguran que esperarán al menos tres meses. En dicha encuesta, los epidemiólogos reconocen que también necesitarán más de tres meses para asistir a comidas al aire libre o para enviar a los niños y niñas a la escuela. Es decir, todavía consideran que es demasiado pronto como para que los más pequeños vuelvan a estar juntos y que habrá que esperar hasta septiembre.

Las actividades para las que necesitarán más de un año

Entre las distintas actividades para las que necesitarán al menos tres meses también podemos encontrar otras como trabajar en una oficina compartida (54%), viajar en metro o autobús (40%), visitar a un familiar o amigo anciano (41%), viajar en avión (44%), comer en un restaurante (56%) o hacer ejercicio en un gimnasio (42%). Sin embargo, hay que recordar que las respuestas ofrecidas por los epidemiólogos no son recomendaciones, sino su opinión personal.

En esta encuesta, los epidemiólogos han asegurado que necesitarán más de un año para asistir a una boda o a un funeral (42%). También para abrazar a un amigo (42%) o para salir con alguien que no conozcan bien (42%). Entre el resto de actividades para las que necesitarán más de un año destacan otras como asistir a una iglesia o cualquier otro servicio religioso (43%), dejar de usar mascarilla (52%) o asistir a un evento deportivo, a un concierto o a una obra de teatro (64%). Sin embargo, y como hemos explicado antes, los datos ofrecidos no son más que la opinión de los epidemiólogos. De cara a la nueva normalidad, habrá que seguir las recomendaciones sanitarias para ir volviendo poco a poco a la vida antes de la crisis.