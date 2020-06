Israel Galván abre Madrid en Danza en los Teatros del Canal

"Queremos ser una mano tendida a la profesión, una luz que demuestre que volvemos a los escenarios con ganas, con valor, con esperanza y con muchísimo tesón", así abría la directora de Madrid en Danza, Aida Gómez, la presentación este miércoles de la programación de la 35ª edición del festival, con el que reabrirá sus puertas el próximo 17 de junio los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. La directora del festival explicaba que esta nueva edición de Madrid en Danza “quiere ser un manifiesto que reivindique nuestro oficio y a todos los profesionales que lo hacen posible".

Con una puesta en escena ruda, sin orquestación y sin cuerpos de baile, solo con la escenografía de un piano y una garganta. Así inaugurará el festival Israel Galván con El amor brujo, gitanería en un acto y dos cuadros, que el artista, Premio Nacional de Danza, dice “bailarlo con la escritura pianística de Falla, sintiendo la vibración del martillo en la cuerda, zapateando el terror en medio de la brujería, volviendo a una idea de ensayo primario”. Sobre el escenario, Galván estará acompañado por el cante de David Lagos y el piano de Alejandro Rojas-Marcos.

Además, el certamen acogerá otros cinco espectáculos de creadores nacionales con gran proyección internacional: Caída del Cielo, de Rocío Molina; Un cuerpo infinito, de Olga Pericet sobre la figura de Carmen Amaya y Origen, de Marco Flores e Ignacio Prego, que acercarán al público esta creación con la que el bailarín y coreógrafo es finalista de los Premios Max 2020 como mejor intérprete masculino de danza. El festival acogerá también el estreno absoluto de dos espectáculos: Fandango Avenue, de Sara Calero y Al desnudo, de Metamorphosis Dance.

El festival, con un presupuesto aproximado de medio millón de euros, se prolongará hasta el 28 de junio y ofrecerá una única función de cada espectáculo para un máximo de 227 espectadores en su Sala Roja. Sin embargo, los Teatros del Canal permitirán el visionado online de cada espectáculo, con un precio de 5 euros, una vez que termine su representación en directo. El festival se completará con varias mesas redondas, una en la que participarán artistas como Chevi Mudaray, Manuel Segovia, Rubén Olmo, Antonio Canales y Sergio Bernal y otra, de críticos.

Los teatros que dirige Blanca Li pondrán en marcha un protocolo que incluye la obligatoriedad de utilizar mascarillas dentro del espacio, mantener la distancia de seguridad, la desinfección de las salas al finalizar cada función o la priorización de las entradas digitales. Desde el teatro han explicado, además, que se ha llevado a cabo una desinfección profunda realizada por una empresa especializada que ha utilizado “nebulizadores de virucidas” en los 35.000 metros cuadrados del complejo.

Una vez termine el festival, los Teatros del Canal permanecerán abiertos durante el verano, programando aquellos montajes que no han podido estrenarse en los últimos tres meses, entre ellos Renacimiento, de La Tristura; Corpus, de Xavier Bobés o el ensayo abierto de Please Please Please, de La Ribot, Thiago Rodrigues y Mathilde Monnier.