Nuevo test de conducir de la DGT: ¿serás capaz de acertar todas las preguntas?

Seis meses después de publicar su último desafío, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido un nuevo test de conducir para poner a prueba los conocimientos de la sociedad española al volante. Una prueba en la que nos tendremos que enfrentar a un total de 15 preguntas relacionadas con todo tipo de señales, con conducción en condiciones climatológicas adversas e incluso con prioridades de paso en distintas situaciones.

Desde hace varios días, concretamente desde el pasado lunes 8 de junio, la totalidad de España se encuentra, al menos, en la fase 2 de la desescalada rumbo a la "nueva normalidad". Un escenario que contempla, entre otras cosas, la vuelta de los campeonatos deportivos a puerta cerrada y la reapertura de cines, teatros y todos aquellos eventos al aire libre de menos de 400 personas. Por lo tanto, y dado que no serán pocas las personas que cojan el coche durante las próximas semanas, desde la DGT nos animan a superar su último test de conducir publicado en su página web.

Enfréntate al último test de la DGT

Desde hace ya varios años, la Dirección General de Tráfico (DGT) publica una serie de test de conducir en su página web mediante los que podrás refrescar conceptos que podrías haber olvidado e incluso enfrentarte a escenarios hasta la fecha inéditos. Desde la normativa relacionada con el teléfono móvil hasta nuevas normas relacionadas con nuevos tipos de transporte como los patines eléctricos, por ejemplo.

El último de todos ellos, publicado hace apenas unos días, nos invita a responder preguntas de todo tipo.Desde algunas relacionadas con la incorporación de un vehículo a la circulación hasta la velocidad máxima permitida en carreteras convencionales o preguntas relacionadas el mantenimiento del vehículo: "¿Por qué es aconsejable cambiar periódicamente el aceite lubricante?".

Enfréntate a otros retos

Al igual que el resto de tests que ha ido publicando la organización durante los últimos meses, esta prueba también está formada por preguntas que podrían aparecer perfectamente en un examen de conducir actual. Por esa misma razón, te enfrentarás a una prueba de fuego real que te permitirá recordar algunos conceptos que podrías haber olvidado durante estos últimos meses. ¿Podrás acertar cada una de ellas?

Si todavía quieres más, la Dirección General de Tráfico te ofrece un sinfín de pruebas avaladas por la DGT que te ayudarán a prepararte de cara a un hipotético examen teórico. Todo ello a través de su página web, donde podrás encontrar una serie de cuestionaros para recordar conceptos sobre el permiso B de conducir e incluso otros más específicos. Por lo tanto, estas pruebas te permitirán refrescar conceptos antes de volver a subirte al vehículo tras meses parado como consecuencia del confinamiento e incluso conocer nuevas reglas.

Así es el último test de la DGT

1. Debido a una emergencia, un turismo queda inmovilizado en la calzada; su conductor ¿debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro, como norma general?

A. No, excepto si la inmovilización se produce en una vía fuera de poblado.

B. Solo debe encender la luz de emergencia y, si procede, las luces de posición.

C. Sí, aunque haya encendido la luz de emergencia, la de posición o ambas.

Respuesta correcta c

2. Esta señal indica...

A. Peligro por la proximidad de una zona donde sopla fuerte viento lateral.

B. Peligro por la proximidad de un tramo de vía con pavimento deslizante por hielo.

C. Peligro por la proximidad de un vehículo accidentado que obstruye la calzada.

Respuesta correcta c

3. Como norma general, en vías de tres calzadas se utilizarán las de los laterales...

A. En sentido único, si bien se podrá habilitar algún carril para el sentido contrario.

B. En ambos sentidos.

C. En sentido único, siempre que el tráfico sea fluido.

Respuesta correcta a

4. Cuando se aprecia fuerte viento lateral...

A. Se deberá reducir la velocidad y corregir las ligeras desviaciones de la dirección.

B. Se deberá aumentar la velocidad para compensar la fuerza del viento.

C. Disminuye el riesgo de accidente, ya que el viento evita que el vehículo se desvíe de su trayectoria.

Respuesta correcta a

5. ¿Cuándo se deben cambiar las escobillas del limpiaparabrisas?

A. Cada dos años obligatoriamente.

B. Cuando las gomas estén dañadas.

C. Siempre antes de pasar la inspección técnica del vehículo.

Respuesta correcta b

6. Esta señal, ¿prohíbe el cambio de dirección en la próxima intersección?

A. Sí, ya que debo seguir la dirección y sentido que señala la flecha.

B. No, solo prohíbe el cambio de sentido.

C. No, solo me indica que la vía es de sentido único.

Respuesta correcta a

7. ¿Tiene prioridad de paso una ambulancia que circule con las señales luminosas apagadas?

A. No.

B. Solo tiene preferencia en las vías urbanas.

C. Sí, tiene preferencia en todo tipo de vías.

Respuesta correcta a

8. Un vehículo va a incorporarse a la circulación; ¿cuándo debe ceder el paso?

A. Cuando entre en el carril de circulación desde el lado izquierdo, solamente.

B. Siempre.

C. Cuando entre en el carril de circulación desde el lado derecho, solamente.

Respuesta correcta b

9. Circula con su turismo por esta carretera convencional; ¿cuál es la velocidad máxima permitida?

A. 90 km/h

B. 100 km/h

C. 80 km/h

Respuesta correcta a

10. ¿Está permitido atravesar la marca vial de la derecha para cambiar de carril?

A. Sí, pero con precaución.

B. No.

C. No, porque solamente está permitido estacionar.

Respuesta correcta b

11. ¿Por qué es aconsejable cambiar periódicamente el aceite lubricante?

A. Porque, estando en buenas condiciones, mantiene el buen estado del motor más tiempo y el desgaste de las piezas es menor.

B. Porque el aceite con el tiempo se vuelve más viscoso y no fluye correctamente entre las piezas.

C. Porque el aceite con el uso y pasado un tiempo pierde excesiva cantidad de volumen y hay que reponerlo.

Respuesta correcta a

12. Circula por una travesía; ya se ha puesto el sol y la vía está suficientemente iluminada. ¿Qué alumbrado debe encender?

A. Ninguno, ya que la vía está suficientemente iluminada.

B. Las luces de posición y las de corto alcance o de cruce.

C. Solamente las luces de posición.

Respuesta correcta b

13. Cuando el semáforo se ponga verde, ¿qué debe hacer?

A. Obedecer la señal de stop.

B. Obedecer al semáforo, que tiene prioridad sobre la señal de stop.

C. Obedecer al semáforo, pero debo ceder el paso.

Respuesta correcta b

14. Si su vehículo está provisto de caja de cambios manual, en una calle con pendiente ascendente, ¿cómo debe estacionar?

A. Poniendo el freno de estacionamiento y la primera velocidad.

B. Poniendo el freno de estacionamiento y la marcha atrás.

C. Basta con poner el freno de estacionamiento.

Respuesta correcta a

15. En las calzadas con dos sentidos y tres carriles, cuando quiera girar a la izquierda, ¿dónde debe colocarse?

A. En el carril central.

B. En el arcén derecho.

C. En el carril izquierdo.

Respuesta correcta a