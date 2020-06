Cultura autoriza al Thyssen a exportar varios cuadros, entre ellos un Gauguin

El Ministerio de Cultura autorizó al Museo Thyssen-Bornemisza la exportación del cuadro Mata Mua, de Paul Gauguin, valorado en más 40 millones de euros, y de otras tres obras de Degas, Hopper y Monet de la colección de Carmen Thyssen. Las obras ya no se encuentran expuestas, sino embaladas, según fuentes de cultura, aunque todavía no han sido vendidas.

El ministro José Manuel Rodríguez Uribes, informaba sobre esta autorización en su comparecencia en el Senado y explicaba que no hay mucho que hacer, ya que hay que respetar la propiedad privada. “Es un cuadro muy bonito, muy valioso, de 40 millones de euros” pero su venta está amparada, dijo, por “el derecho de propiedad”, explicaba el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Cultura y Deporte del Senado.

“Tengo que ver si había algún pacto anterior con el ministro Guirao”, ha dicho Uribes, que trasladó a los senadores que “yo no conozco” si había “un acuerdo entre caballeros o señoras” para que ‘Mata Mua’ no saliera de España. Sobre la posibilidad de que el Ministerio de Cultura compre el cuadro, tasado en más de 40 millones de euros, el ministro ha explicado que su precio es la mitad de lo que ha costado el decreto de ayudas a la cultura, de 80 millones de euros. No obstante, aseguró que “este ministro va a estar siempre en la defensa del patrimonio cultural”.

Mata Mua es una de las 426 obras que forman parte del préstamo de la colección Carmen Thyssen firmado en 1999 por 10 años y que desde 2011 se ha renovado de manera anual, hasta que en 2017 la baronesa reclamó al Ministerio un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato estaba "obsoleto", una negociación que sigue pendiente de acuerdo y que se ha estancado con esta pandemia del COVID-19. Fuentes del museo han confirmado también que las obras ya no se encuentran expuestas y han remitido a las declaraciones de Rodríguez Uribes.

El pasado mes de marzo el Ministerio de Cultura y Deporte y Carmen Thyssen decidieron prorrogar dos meses más, hasta el próximo 30 de mayo, la negociación sobre las condiciones de cesión de la colección privada de la baronesa. El Gobierno y la baronesa negocian un acuerdo sobre las condiciones de cesión de su colección privada -que se exhibe en el Museo Thyssen- por 15 años, prorrogables de 5 en 5 años.

Junto a esta famosa obra, los otros tres cuadros son Caballos de carreras en un paisaje (1894), de Degas, que forma parte también de la colección personal, al igual que Martha Mckeen' de Wellfleet (1944), de Hopper, y El puente de Charing Cross (1899), de Monet.

No es la primera vez que la baronesa Thyssen retira alguna de sus obras del Museo Thyssen. En 2012, la casa de subastas Christie's vendió por casi 28 millones de euros su obra 'La esclusa', de John Constable, que hasta entonces había permanecido en las paredes del Museo y que la baronesa puso en venta por falta de liquidez, tal y como argumentó.

Tanto la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde como el exministro José Ignacio Wert recibieron la opción de compra del cuadro de Constable, pero ambos rehusaron la oferta. En aquel momento, no solo trascendió el precio del Constable, que alcanzó un record en las ventas del artista, sino también el precio de 150 millones de euros en los que se cifraba el 'Mata Mua' que ahora sale del Thyssen, otra de las obras más valoradas de la colección de la baronesa.

La colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza propiedad del Estado --800 obras de arte adquiridas en 1993-- está al margen de este proceso de negociación y su continuidad se encuentra garantizada